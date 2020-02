Maroon 5 sonnait bien au Foro Sol mais ne se connectait pas avec le public

De nombreuses familles et un public majoritairement féminin se sont présentés dimanche, avec tout et du travail et des cours le lendemain, au Foro Sol pour assister à une nouvelle visite de Maroon 5 à Mexico. Les Californiens sont arrivés dimanche sur la scène du Foro Sol après l’ouverture des Vénézuéliens Okills, avec ce rock de danse caractéristique qu’ils jouent et Mr. Mailbox, un DJ qui était chargé de mettre sur un ensemble pop et reggaeton Pour ceux qui attendaient depuis plusieurs heures et qui voulaient faire de leur mieux depuis un moment.

Avec une sortie subtile et sans dire “l’eau s’en va”, Adam Levine a pris la piste où il danserait toute la nuit et la nuit a commencé avec un énorme solo de guitare comme pour montrer qu’il ne sait pas seulement chanter. Jetant suffisamment de feeling et de feeling, nous n’avons pas été déçus de son bref show sur la Stratocaster blanche. «C’était toujours toi“Lancement officiel du concert et complètement illuminé la série de tourelles coordonnées avec le son du forumet quand “This Love” a explosé, Levine a suggéré d’ouvrir sa veste, donc les cris ont commencé, accompagnés d’une constante de la nuit: la chanson de “Qu’il soit trouvé, qu’il soit trouvé.”

Mais au-delà du bon Adam qui enseigne à quel point c’est bon, Avec ce rouleau de chansons sur Jane, ils nous ont montré à quoi ça ressemblerait toute la nuit, avec le groupe nous aventurant pas à pas. Pour oublier que c’était dimanche et essayer de danser, “Makes Me Wonder” a poursuivi la sélection pleine de chansons que nous connaissons du début à la fin, dans une version différente, plus jam et funky que l’original, obtenant même le plus petit mouvement, même les pieds.

“Ils sont toujours les meilleurs fans de la planète”, a décrété Levine, et la chorégraphie imparable après cette déclaration a confirmé ses paroles, avec un Sun Forum réagissant aux quelques phrases que le chanteur a lancées. Le cadeau de la soirée était «Je ne rentrerai pas sans toi», une chanson qu’ils n’ont pas jouée depuis janvier 2014, complété par des images d’aurores boréales et les cris perpétuels d’un public à prédominance féminine, a fait exploser complètement le lieu.

Le culte du chanteur nous a laissé des bijoux qui pourraient certainement être sur la page de Dames romantiques, car toutes sortes de louanges ont été lancées comme: “J’adore tes ongles” (parce qu’il avait deux graffitis vert fluo), crie “Je t’aime!” avec une gorge déchirée et même un chœur massif de “Sortez sans chemise” avant encore. Vous savez, de belles phrases pures qu’Adam ne comprenait sûrement même pas, jiar jiar. Au moment où “Maps” a sonné, les compliments pour le chanteur sont partis pour faire place à tous ceux qui voulaient avoir la douleur du cœur avec la rola.

La proéminence de Levine, qui a rendu hommage à Kobe Bryant, récemment décédé, vêtu d’un t-shirt de l’emblématique 24 des Lakers, Il aide le reste du groupe à se concentrer sur une exécution impeccable et même ample de toutes les chansons, qui a pris des chansons relativement simples comme “Sunday Morning” dans d’autres dimensions, avec une seule épopée de James Valentine, qui nous a plusieurs fois impressionnés par des performances qui ne sont généralement pas vues dans un groupe pop. Maroon 5 est un groupe qui se consacre non seulement à la composition de chansons qui restent dans notre tête et qui résonnent dans toutes les stations de radio, mais aussi de grands musiciens en studio et bien sûr en live.

Pour «Moves Like Jagger», nous attendions des danseurs ou un soutien supplémentaire, mais le groupe mange la scène et montre qu’ils n’ont pas besoin de plus d’équipement pour mettre à danser un stade complet, avec des familles entières aussi constantes, et des milliers de filles en couronne de fleurs aux couleurs vives. Tout comme le dit la chanson, Levine bougeait et se laissait aller au rythme de la musique comme s’il s’agissait d’une version moderne du leader des Rolling Stones.

Maintenant Si nous devons reconnaître quelque chose au sujet du concert qu’Adam et compagnie ont donné hier soir au Foro Sol de la CDMX, Maroon 5 manque d’interaction avec le public. Une mer de gens venus tôt pour être le plus près possible de la scène, Il a fait tout son possible pour s’approcher de la passerelle et dans l’un de ceux avec un peu de chance lui toucher la main (ou du bout des doigts) de Levine, ou avez déjà la chance de lancer le drapeau du Mexique à l’un des membres, mais lui et le groupe n’ont pas réagi à tout cela, ce qui aurait été une clôture parfaite pour le grand concert.

Il était logique que le concert ait lieu au Foro Sol, depuis des ballades comme «Daylight» avec les téléphones portables allumés et la chorégraphie du stade, ces chansons dégénèrent comme seul un forum de cette taille peut, à des dimensions colossales. Les néons et les images ont été coordonnés avec “Animals” (ce qui a conduit les gens à hurler. Oui, sans blague) et “Sugar”, et Nous ne pouvons nous empêcher d’insister sur le fait que le public connaissait chaque mot, ce qui donne au chanteur la raison pour laquelle à cette date un grand mohawk a été laissé et aussi les vêtements, à la tristesse du public.

“C’est très spécial pour moi de pouvoir chanter cette chanson ici” dit le chanteur pour commencer à jouer “Memories”, qui donne son nom à cette tournée et qui Levine a été tellement ému par la réponse du public mexicain que de tous les points de l’immense stade -Et grâce aux écrans, évidemment-, on a pu voir que le chanteur avait jeté quelques larmes. J’espère que tout va bien à la maison.

Quand nous avons cru qu’aucune chanson ne manquait, le rappel nous a complètement fermés la bouche, car “She Will Be Loved” et “Girls Like You” ont complété un ensemble plein de, osons-nous dire, ils continueront à sonner comme des hymnes pop, dans la voix de l’un de ceux qui sont chargés de placer le fausset masculin encore et encore dans toutes les listes du monde. Sans rien dire d’autre – et apparemment pressé – Adam Levine et compagnie ont terminé le concert. Maroon 5 ne s’est peut-être pas connecté comme nous l’aurions souhaité avec le public mexicain, mais apparemment, il l’a complètement compensé avec les succès qu’ils ont joué pendant près de 2 heures du spectacle..

Setlist

1. C’était toujours toi

2. Cet amour

3. Que font les amoureux

4. Me fait me demander

5. Payphone

6. Attendez

7. “Je ne rentrerai pas sans toi”

«8. Cartes “

9. «Bouge comme Jagger»

10. “Lucky Strike”

11. “Tangled”

12. «Plus difficile à respirer»

13. «Dimanche matin»

14. «Froid»

15. “Je ne veux pas savoir”

16. «Une nuit de plus»

17. «Animaux»

18. «Lumière du jour»

19. «Sucre»

20. «Souvenirs»

21. «Elle sera aimée»

22. «Girls Like You»