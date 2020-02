Martha et la course Vandellas vers le haut

Vous pouvez choisir n’importe quelle année de l’âge d’or de Motown et l’appeler un classique, mais aujourd’hui, nous plaidons pour 1965. C’était l’époque de les Supremes‘ ‘Arrêtez! Au nom de l’amour,’ les quatre sommets“Je ne peux pas m’aider (tarte au sucre, bouquet de miel)”, Marvin Gaye«N’est pas si particulier» les miracles«Ooo Baby Baby» et «The Tracks Of My Tears» les tentations«Depuis que j’ai perdu mon bébé», la liste s’allonge encore et encore. Le 27 février de la même année, Martha et les Vandelles a ajouté son propre bijou à cette couronne en entrant dans le Hot 100 avec ‘Nulle part où courir.’

Le numéro propulsif, rempli de tension, est sorti des enclos de Holland, Dozier et Holland et est entré dans le studio de Hitsville en septembre 1964, lorsque la piste d’accompagnement a été enregistrée, James Jamerson bassline et al. À l’époque, Martha Reeves et le groupe jouissaient d’un des succès de leur vie avec «Dancing In The Street», et sont allés en studio pour enregistrer leurs parties de «Nowhere To Run» en octobre, même avec Martha souffrant de leur travaux routiers exhaustifs.

Pression pour Vandellas

Au moment où la chanson est sortie début février, la pression était au rendez-vous, puisque «Wild One», la suite de «Dancing», avait culminé au n ° 11 R&B et juste au n ° 34 pop. Il n’y a pas eu de telles hésitations d’audience ou de diffusion sur la nouvelle version. «J’ai adoré les paroles dès que je les ai entendues», a déclaré Reeves dans The Complete Motown Singles Vol 5: 1965.

‘Nowhere To Run’ est devenu un hit R&B n ° 5 et est entré dans le Hot 100 au n ° 73. Il est arrivé à son pic pop n ° 8 dans la semaine où les Supremes sont tombés du sommet avec ‘Stop! Au nom de l’amour »et comme Jr. Walker et les All Stars étaient Assis joli dans le top cinq avec “Shotgun”.

“Nowhere To Run” est le 50e anniversaire: The Singles Collection 1962-1972, qui peut être acheté ici.

Suivez Martha Reeves et la liste de lecture Best Of de Vandellas sur uDiscover.