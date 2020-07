Marty Friedman couvre ‘Gurenge’, chanson thème de la série animée ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ (Vidéo)

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman a partagé son interprétation métal de la chanson thème d’ouverture de la série animée TV en cours « Tueur de démons ». La piste originale « Gurenge » (« Red Lotus ») a été créé par le chanteur LiSA et est récemment devenu le troisième single le plus téléchargé de tout le Japon, après avoir été téléchargé plus de 900 000 fois.

« Gurenge » aurait été certifié triple platine par le Association de l’industrie de l’enregistrement du Japon (RIAJ) pour avoir dépassé 750 000 ventes numériques.

Selon LiSAest officiel Twitter Compte, « Gurenge » a été diffusé plus de 100 millions de fois sur différents services de streaming par abonnement à travers le monde.

L’année dernière, Friedman, qui a déménagé de l’Amérique à Tokyo en 2003, s’est entretenu avec Amnplify sur ce que c’était que de déménager au Japon à l’âge de 40 ans. « Il [was] une décision folle, mais c’était vraiment quelque chose que je devais juste faire « , a-t-il dit. » Tout était dans la musique. Je me suis retrouvé à écouter du japonais à 100% et j’avais perdu tout intérêt pour ce qui se passait sur la scène musicale américaine. J’étais vraiment absorbé par ce qui se passait au Japon, et je pensais que la seule façon de continuer à grandir en tant qu’artiste était de faire de la musique que je voulais vraiment faire et de contribuer ce que je pouvais à une scène musicale vraiment attrayante. tome. Je pensais que la seule façon de le faire était de vivre au Japon. J’avais vraiment raison. Parfois, il faut une décision vraiment folle comme ça pour passer à la prochaine étape de votre carrière. J’ai eu beaucoup de chance d’avoir soit assez de couilles pour le faire, soit j’étais assez stupide pour le faire, l’un ou l’autre … «

Il a poursuivi: « Après avoir fait des tournées dans tous les sens, vous ne vous sentez pas vraiment étranger dans tant d’endroits, parce que vous êtes allé dans tant d’endroits tant de fois différentes. Vous vous sentez simplement comme un citoyen de le monde, plus ou moins, et vous ne vous sentez pas vraiment à votre place, que vous soyez en Autriche, en Chine, en Russie ou au Brésil. Environ trois ou quatre fois où que vous alliez, vous vous sentez comme si vous connaissiez l’endroit, et après avoir été au Japon tant de fois, ce n’était vraiment pas si difficile de vivre ici. «

Comme indiqué précédemment, Martydocumentaire tant attendu, intitulé « Spacefox », arrivera provisoirement en 2021. Le film est réalisé par Jeremy Frindel, le fondateur de Films de substrat.

Martydernier album solo de « Wall Of Sound », a été publié en août 2017 via Dossiers prothétiques. Un LP live, « One Bad M.F. Live !! », est sorti en octobre 2018.

