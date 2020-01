Marv Johnson et la naissance de Motown Records

Mercredi 21 janvier 1959: Cecil B DeMille, le magnat du cinéma qui a dirigé le plus grand spectacle sur Terre, est décédé. Ce fut l’un des rares événements historiques de la journée. Cependant, peu de gens en ont remarqué un autre, qui a conduit à ce qui pourrait également prétendre être le plus grand spectacle sur terre: le premier single de Motown Corporation, “Come To Me” de Marv Johnson, a été publié sur le label Tamla.

La société avait peu de pedigree, pas de contrat de distribution, et Marvin Earl Johnson était une inconnue complète. À peine six ans plus tard, Motown a vendu pour 15 millions de dollars de disques et était en passe de devenir La plus grande entreprise appartenant à des Noirs en Amérique. Ce succès sans précédent a commencé avec le single de Marv Johnson et a été construit par le fondateur du label Berry Gordy, JrL’esprit d’entreprise, et son instinct sans égal avec Smokey Robinson pour un grand record.

«Je me suis lancé dans le secteur de la création de masters», a expliqué Berry Gordy au début de Tamla. «Certains des enregistrements que nous avons enregistrés ont été confiés à d’autres sociétés. Nous louons ces enregistrements et nous avons constaté qu’une grande partie des bénéfices avait été perdue. Nous avons obtenu des taux de redevance très bas ou n’avons pas reçu les déclarations de redevance à temps, et nous aurions peut-être fait faillite. »L’un de ces enregistrements loués était« Come To Me », qui a été autorisé par United Artists après sa sortie limitée sur Tamla potentiel commercial en gagnant de la diffusion autour de Détroit. UA l’a propulsé au n ° 30 du Billboard Hot 100.

“Come To Me” était un disque décent, co-écrit par Gordy et Johnson. Il montrait déjà des notes du son classique de Motown en mettant l’accent sur le rythme de danse boosté par le tambourin et les voix clairement «noires», qui contrastaient fortement avec les chœurs au fromage déployés par les producteurs de certains des disques de Jackie Wilson que Gordy avait co-écrit dans sa première incursion dans l’entreprise. Gordy a emprunté 800 $ à sa famille prudente pour obtenir la sortie du premier single de Johnson – et a dû signer un contrat convenant d’un calendrier de remboursement pour mettre la main sur l’argent.

À certains égards, Johnson n’a pas eu de chance. Sa belle voix, flottant avec élégance entre les styles de Clyde McPhatter et Jackie Wilson, le place au début de la plus grande compagnie de musique soul de tous. Mais UA l’a signé après ce hit initial et a continué à publier ses disques, que Gordy a toujours co-écrits et produits. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, et Johnson a abordé le Top 10 américain avec les classiques «You Got What It Takes» et «I Love The Way You Love», mais cette course à succès avait disparu au milieu de l’année 61. Pendant ce temps, Motown a augmenté: le groupe de Smokey, Les miracles, le jeune Marvin Gaye, l’éblouissant Mary Wells et le fabuleux Marvelettes tous ont bénéficié de travailler pour un label au cœur de la créativité de la scène soul naissante, tandis que le chanteur qui avait aidé à tout démarrer n’a pas pu faire une pause chez UA. Au moment où il a été libre de signer pour Motown en 1965, il essayait de rivaliser avec une liste de stars établies, et son succès était limité. Mais le mérite revient au mérite: «Come to me» de Marv Johnson a été la clé du lancement d’une légende du monde de la musique.

“Je n’oublierai jamais que nous sommes allés dans une usine de disques à Owosso, American Record Pressing”, a déclaré Smokey Robinson, se souvenant d’un voyage de 100 miles vers le nord pour le single révolutionnaire de Johnson. «Nous allions obtenir le premier lot de 45 – une centaine de disques! C’était l’hiver et l’autoroute était comme du verre. Nous sommes allés dans un fossé deux fois – nous avons dû être remorqués. Une fois, c’était pour éviter d’être écrasé par un camion Mack! Nous sommes finalement revenus à Detroit avec le disque et les DJ locaux ont commencé à le jouer. C’était vraiment la naissance des disques Motown. »

