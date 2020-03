Marvin Gaye alimente le deuxième R&B n ° 1 consécutif

Le deuxième R&B n ° 1 consécutif à rendre hommage à Marvin Gaye atteint la première place le 16 mars 1985. La mort prématurée du grand héros de Motown a déplacé son ancien partenaire de chant Diana Ross pour enregistrer “Missing You”. Ce jour-là, Mme Ross a été remplacée au sommet de l’âme par d’autres anciens camarades de label de Motown, les Commodores, alors qu’ils rendaient hommage à Marvin le ‘Ronde de nuit.’

Les paroles de la chanson ont uni Gaye à un autre géant de la soul, Jackie Wilson, décédé trois mois plus tôt en 1984. ‘Nightshift’ a été écrit par Dennis Lambert (qui a également produit l’enregistrement) avec Franne Gold et Walter Orange des Commodores. Après le départ de Lionel Richie du groupe, Orange a repris ses fonctions de chanteur principal, les partageant avec le chanteur britannique J.D.Nicholas, un ancien membre des hitmakers de soul britanniques Heatwave. Ils ont pris chacun un couplet sur le nouveau tube.

L’ère post-Richie a commencé avec deux des 20 meilleurs singles R&B dans «Painted Picture» et «Only You», mais cet hommage a donné aux Commodores un premier grand succès de crossover. Il a atteint le n ° 3 du Billboard Hot 100, a répété cet exploit au Royaume-Uni et a dominé les palmarès en Hollande. ‘Missing You’ a passé trois semaines au sommet de l’enquête R&B, et maintenant ‘Nightshift’ en a enregistré quatre autres.

“Il a ouvert nos esprits”

«What’s Going On» de Marvin a été mentionné dans «Nightshift», dans lequel Orange se souvenait «d’un de mes amis» qui «chantait de la joie et de la douleur, il nous a ouvert l’esprit». De Wilson, un pionnier du R & B massivement influent de quelques années plus tôt, il a chanté «Il semble que c’était hier quand nous nous entraînions», une référence au smash de Jackie de 1963 «Baby Workout».

Les Commodores continuent de tourner à ce jour, avec Orange et Nicholas dans la programmation. Ils sont rejoints par William King, un autre membre fondateur d’Orange, plus de 50 ans après la première rencontre des membres du groupe au Tuskegee Institute en Alabama.

“Nightshift” est sur The Very Best of the Commodores, qui peut être acheté ici.

