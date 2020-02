Marvin Gaye obtient de l’aide de Gladys Knight & The Pips

Les fans de soul savent que lorsque Marvin Gaye a pris la propriété permanente du classique de la soul indélébile “I Heard It Through The Grapevine”, il est devenu un N ° 1 smash pour lui seulement un an après que Gladys Knight et les Pips avaient fait de même sur le thème de l’âme avec leur version. Il était donc poétique que, dans l’intervalle entre les deux versions faisant les best-sellers, Marvin devrait avoir un autre hit mettant en vedette Gladys et le groupe sur la voix d’accompagnement.

La chanson en question était le «You» à tranchant dur produit par Ivy Joe Hunter et écrit par lui avec le pianiste Jack Goga et le compositeur-producteur Jeffrey Bowen. Le précédent single solo de Gaye, «Your Precious Love», était monté dans les charts à l’automne de 1967, atteignant le n ° 2 R&B et le n ° 5 pop. Il a terminé l’année avec un bijou double face avec Tammi Terrell, avec “Si je pouvais construire mon monde entier autour de vous” et “Si ce monde était à moi”, dont la partie supérieure était une autre âme n ° 2, et pop n ° 10.

Le single ‘You’, enregistré en plusieurs sessions en 1967, mettait en vedette le chant unique et attrayant de Knight and the Pips et l’instrumentation tout aussi distinctive des Funk Brothers. Sa face b originale était l’agitante “ Enfin (j’ai trouvé un amour) ”, qui a été remplacée pendant le single par le séduisant, String et remplis de laiton “ Change What You Can ”. Les deux ont été produits par Harvey Fuqua et Johnny Bristol.

“You” est entré dans le Billboard Hot 100 le 13 janvier 1968 mais n’a pas fait sa première apparition sur Best-Selling R&B Singles avant le 3 février, au numéro 25. C’était la semaine que “If I Can’t Build…” grimpait 3-2 , tenu à l’écart du sommet par ‘Chain Of Fools’ d’Aretha Franklin. Peut-être est-ce la brutalité inconnue de ‘You’ qui l’a empêché d’aller plus haut que le n ° 34 sur le marché de la pop, mais il est monté au n ° 7 du côté de l’âme dans une course de neuf semaines.

La piste, et les deux faces B, continueront pour ouvrir le LP de l’été 1968 qui contenait également «Grapevine», initialement intitulé In The Groove mais renommé I Heard It Through The Grapevine! quand cette chanson est devenue une telle signature pour le chanteur hors pair.

“You” est sur I Heard It Through The Grapevine !, qui peut être acheté ici.

