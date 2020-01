Mary Lattimore partage la nouvelle chanson «Polly of the Circus»: écouter

La musicienne harpiste et expérimentatrice basée à Los Angeles, Mary Lattimore, a partagé une nouvelle piste pour le programme Adult Swim Singles. Son entrée est «Polly of the Circus». Écoutez ci-dessous.

Dans une déclaration, Lattimore a expliqué: «La chanson a été faite après avoir vu un doc appelé Dawson City: Frozen Time, marqué par mon ami Alex Somers.» Elle a poursuivi: «Polly of the Circus était le nom de l’un des vieux films muets découvert dans le pergélisol au Yukon, présenté dans le film, la seule copie qui a survécu et qui s’est déformé dans le processus de vieillissement. J’ai créé une petite chanson basée sur le film dans le film. »

“Polly of the Circus” fait suite aux récentes entrées de Adult Swim Singles de Jlin, MIKE, et plus encore.

