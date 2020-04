Massive Attack sera présenté au festival dans ‘Minecraft’

Nous ne pourrons peut-être pas nous rencontrer physiquement dans une enceinte pour écouter nos groupes.Mais ces restrictions n’ont pas empêché la musique d’être écoutée, et pas seulement sur nos appareils et nos écouteurs, mais “en direct et en direct”. Ouais nous nous référons à ces concerts par streaming qui ont eu lieu ces derniers mois.

Et comme tout change dans cette vie, ces performances individuelles sont devenues collectives jusqu’à ce qu’elles se transforment en festival numérique au sens le plus littéral du terme. Le meilleur exemple de cela est le Festival Block By Blockwest, qui se tiendra le samedi 25 avril.

Ce Block By Blockwest mettra en vedette la participation de dizaines de groupes, parmi lesquels Pussy Riot et un invité très spécial qui vient de rejoindre l’affiche: Massive Attack. Comme vous le lisez, demain 25 avril, nous pouvons écouter 3D et Daddy G.

Massive Attack jouera des chansons de leur spectacle Massive Attack vs Adam Curtis, un concept assez étrange entre le réalisateur de documentaires de la BBC et les membres de Massive Attack, notamment avec Robert Del Naja. Massive Attack vs Adam Curtis est une présentation d’images, de musique, de sons, d’idées pour avertir la population de la conscience politique.

Pour le festival Block By Blockwest, comprendra la voix de 3D et Elizabeth Fraser. Nous avons déjà mentionné que Massive sera avec Pussy Riot, mais d’autres groupes qui feront partie sont IDLES, Cherry Glazerr, Fever 333, Hunny, Équipe sportive, The Polar Boys, et de plus. Tous font partie de cette initiative qui vise à lever des fonds pour la Réponse d’urgence au virus Corona.

Massive Attack jouera à 15h30, heure de Mexico.

Quand et où?

Le festival Block By Blockwest se tiendra ce samedi 25 avril dans le Minecraft. Pour ceux (comme moi) qui sont un peu perdus dans cette affaire, Minecraft est un jeu appelé “bac à sable” où la grâce est que vous pouvez construire, détruire ou créer des choses dans l’environnement virtuel où vous êtes jeté. Il peut être joué sur toutes les consoles et sur l’ordinateur.

Dans les modes de construction illimités, dits créatifs, l’une des grandes vertus est visitez-les quand ils sont (finis) pour voir ce qui s’y trouve. Et c’est ainsi que le concert se déroulera. L’utilisateur se rend sur le serveur où il est installé et vous pouvez voir ce qui se passe. Le festival sera sur un serveur et vous pourrez aller le voir.

Minecraft est célèbre pour ses graphiques carrés, et voici le nom, pensons-nous, de Block by Blockwest (parce que toutes les choses du jeu sont en blocs carrés).