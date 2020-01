Mastercard décide que c’est un artiste – et sort son premier single

Est-ce que toute cette histoire de marque va trop loin?

Mastercard va maintenant bien au-delà des parrainages traditionnels et des liens avec les artistes. Ils deviennent maintenant l’artiste.

La société de cartes de crédit a récemment collaboré avec l’auteur-compositeur et producteur Niclas Molinder pour créer un nouveau single. Le projet s’étendra à un album complet intégrant la stratégie de marque audio de Mastercard dévoilée l’année dernière.

Pour la première chanson, Mastercard a engagé l’artiste suédoise Nadine Randle pour intégrer organiquement l’identité sonore de Mastercard. La chanson a fait ses débuts en direct au CES et s’appelle «Merry Go Round», que vous pouvez entendre ci-dessous.

Mastercard a intégré cette mélodie sonore dans plus de 7,6 millions de systèmes d’encaissement de paiement dans le monde. Les recherches menées par la suite ont révélé que 77% des personnes estimaient que le son sonore rendait la transaction plus fiable.

“Merry Go Round” est le premier single d’un album à venir publié par Mastercard, prévu pour 2020.

Si vous connaissez le nouveau logo son Mastercard, vous pouvez immédiatement le retirer de la chanson. Mais qu’est-ce que cela fera pour les gens qui ne connaissent pas le carillon? Le créateur du célèbre son Intel, Walter Werzowa, dit que cela dépend de la façon dont les gens interagissent avec les tentatives de musique de la marque.

“Est-il pertinent ou authentique de voir Nadine utiliser [the sound] d’une manière authentique, pas seulement de manière échelonnée, et si cela se produit, cela réussira. Sinon, c’est problématique. “

L’identité sonore devient de plus en plus critique pour les entreprises qui interagissent avec les utilisateurs principalement via l’audio. Pandora a présenté son propre logo sonique l’année dernière pour capitaliser sur la tendance. D’autres marques devraient suivre, d’autant plus que l’écoute des podcasts est en hausse aux États-Unis.

Aller jusqu’à sortir des singles et un album à grande échelle semble un peu corporatif, n’est-ce pas? Pouvez-vous imaginer si votre meilleur ami s’est assis à côté de vous et a dit: “Avez-vous entendu le nouveau single Mastercard?”

Il est déjà assez grave que des concerts et des événements musicaux aient lieu dans d’énormes arènes arborant des noms d’entreprise. Vous ne pouvez jamais échapper au sentiment omniprésent d’une société qui se profile au-dessus de votre épaule.