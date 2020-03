Matt Berninger de The National a préparé une liste de lecture pour l’isolement social

En ces temps où la grande majorité du monde est chez elle pour éviter une contagion massive par les coronavirus, la grande majorité cherche ce qu’il faut faire pour éviter de mourir d’ennui à la maison. Il y a ceux qui font déjà du bureau à domicile dans le confort de leur maison ou d’autres qui préfèrent éclater toute la liste des séries qui ont laissé derrière eux depuis longtemps, cependant il y a ceux qui préfèrent tuer le temps en partageant de la musique avec tout le monde, ainsi que Matt Berninger.

Rejoindre un grand nombre de musiciens qui font leur part en ce moment, Le leader et chanteur de The National a mis en ligne une liste de lecture intitulée Social Distancing Distortion, une liste de chansons qu’il a rassemblées pour tous ceux qui sont déjà confinés à la maison. Grâce à cela, il prévoit de distraire beaucoup de gens et pendant la durée de la quarantaine, le chanteur mettra à jour toutes ces chansons chaque semaine afin que les fans et pas tellement de votre groupe puissent écouter certaines de leurs chansons préférées pour faire face au coronavirus en quarantaine.

Et que pouvons-nous y trouver? Bon, parce que Berninger a mis un peu de tout pour que personne ne s’ennuie. La liste commence avec le légendaire groupe punk californien, Distorsion sociale, et à partir de là, d’autres artistes de genres différents sonnent comme Chris Isaak (non, il n’a pas mis “Wicked Game”), Nick Drake, Neil Young, Cowboy Junkies, The Breeders et beaucoup plus. À propos de cette initiative, Matt Berninger a déclaré sur ses histoires Instagram que ce fut l’occasion de rattraper son retard sur beaucoup de musique incroyable, et en même temps, je voulais le partager avec tout le monde.

N’oubliez pas que grâce à COVID-19, Le National a dû annuler certaines dates de sa tournée en Asie, pour être précis deux spectacles à Tokyo. C’est donc une bonne mesure du chanteur pour garder un contact virtuel avec ses fans et en même temps recommander une belle sélection de chansons. Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Écoutez ci-dessous la playlist que le bon Matt Berninger a composée pour nous tous: