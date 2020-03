Matt Heafy: Quand je suis à la maison, je gagne beaucoup plus d’argent avec Twitch Streaming qu’avec Trivium

TRIVIUM chanteur Matt Heafy a parlé à Forbes de sa chaîne Twitch, qui compte une audience totale de 3,5 millions de vues et un nombre d’abonnés de plus de cinq mille.

Mat, qui diffuse tout, des jeux vidéo aux cliniques de guitare, TRIVIUM et des reprises de chansons acoustiques, tout en étant hors route et en attendant la prochaine TRIVIUM cycle d’album-tournée, a expliqué ce qui l’a conduit exactement à poursuivre cette voie avec des jeux vidéo en streaming et du contenu musical sur Tic.

“Eh bien, j’ai toujours été dans les jeux vidéo”, a-t-il déclaré. “Je me souviens avoir battu «Mario» avant que je ne parle vraiment anglais – ma mère est japonaise et elle m’a un peu élevée toute seule pendant que mon père était dans les marines. Donc, je jouais aux jeux vidéo avant de commencer à jouer de la guitare. J’ai commencé avec les originaux comme «Mario» et ‘Donkey Kong’, sorte de construire mon chemin et puis j’étais fortement dans les RPG en tant que préadolescent à l’adolescence avec ‘Final Fantasy’. «Final Fantasy IV», «VI», «VII» et «IX» étaient mes favoris, puis j’ai commencé à me lancer dans des jeux de tir à la première personne comme ‘Appel du devoir’mais j’y suis entré ‘Oeil doré’. J’ai commencé à regarder des streamers et j’ai décidé que je voulais le faire, mais je l’ai fait en quelque sorte à moitié au début, et non pas que j’étais paresseux à ce sujet, je ne savais pas vraiment comment faire.

“Plus tard, je me suis lié d’amitié avec deux Tic associés, John Howell et Brandon Kaupert, et ils m’ont invité au Tic siège un jour où TRIVIUM jouait à San Francisco “, a-t-il poursuivi.” Je suis donc descendu et ils m’ont fait visiter l’endroit et ils m’ont prêté l’un des Gunrun sacs à dos, que j’utilisais pour diffuser les émissions avec. J’ai donc commencé à diffuser des émissions et tout s’est bien passé, puis j’ai visité San Francisco et rencontré Brandon et John encore une fois, et je leur ai dit: “ Mec, j’aime Tic tellement je souhaite que je pourrais faire plus, mais voici pourquoi je ne peux pas. Et la raison pour laquelle je n’ai pas pu, c’est parce que je dois pratiquer entre une à trois à cinq heures par jour pour me maintenir en forme. Et Brandon me regarde et dit: “Pourquoi ne diffusez-vous pas cela?” J’ai eu un moment «aha» et je me suis dit: «Personne ne veut regarder ça, mec. Et il a dit: ‘Faites-moi confiance. Essayez ça.

“Alors, voilà, je n’ai jamais eu qu’un seul emploi – ça a été TRIVIUM; premier groupe, premier emploi – mais depuis trois ans, je suis heureux de dire Tic est devenu un deuxième emploi. Quand je suis à la maison, je fais beaucoup plus de Tic streaming que je fais avec TRIVIUMet puis quand je suis en tournée avec TRIVIUM, alors évidemment TRIVIUM devient plus et les contractions deviennent moins. Mais le fait que je puisse gagner de l’argent en faisant ce que je devrais faire en dehors de la tournée, en restant conditionné, en pratiquant et en étant prêt pour une tournée à tout moment, c’est incroyable et nous avons vraiment une communauté de soutien. “

TRIVIUM sortira son neuvième album, “Que disent les morts”, le 24 avril via Records Roadrunner. Le LP sera la suite de “Le péché et la peine”, qui est sorti en octobre 2017. Cet effort a marqué la première sortie du groupe avec le batteur Alex Bent, qui a rejoint TRIVIUM en 2016.

TRIVIUM est prévu pour soutenir MEGADETH et AGNEAU DE DIEU lors d’une tournée nord-américaine de 55 dates cet été et cet automne.

