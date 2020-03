Matt Monro revient dans le Top 10 britannique avec un nouveau pack d’albums doubles

Le chanteur britannique chéri, Matt Monro, est revenu dans le top dix du palmarès des albums britanniques pour la première fois en 15 ans. Le nouveau UMC La sortie de Stranger In Paradise est entrée dans le sondage Official Charts Company vendredi (20) au n ° 8, devenant la première entrée de Monro depuis que The Ultimate Matt Monro a atteint le n ° 7 en 2015.

Le styliste vocal, décédé en 1985 à l’âge de 54 ans, n’a atteint le top 10 de l’album britannique qu’une seule fois dans sa vie, quand Heartbreakers est arrivé au n ° 5 en 1980. Il a d’abord fait le palmarès LP en août 1965 avec I Have Dreamed , qui est apparu au n ° 20 dans sa seule semaine de graphique. D’autres albums du top 30 ont suivi dans les années 1960 avec This Is The Life et Invitation To The Movies.

Stranger In Paradise combine The Lost Sessions, un disque de matériel déterré dans les coffres du Capitole et un nouvel ensemble Best Of The Capitol Years organisé. The Lost Sessions comprend 16 titres, présentés pour la première fois dans leur forme originale et non doublée telle que Monro les a enregistrés, et non dans les versions très modifiées de l’album Invitation to Broadway du Capitole de 1967. |

Cette anthologie de 27 titres Best Of The Capitol Years présente des chansons de marque comme «Born Free», «This Is The Life» et «We Gonna Change The World». La version de Monro de «Maria», extraite de la bande originale, est également incluse. de West Side Story, et la chanson-titre du film de 1967 Pretty Polly, avec Hayley Mills, Shashi Kapoor, Trevor Howard et Brenda De Banzie.

Monro a placé 13 singles sur les charts britanniques au cours de sa vie, dont son premier hit, la ballade de fin 1960 “ Portrait Of My Love ”, est resté son plus grand, culminant au n ° 3. Il a également atteint le top 10 des singles avec “ My Kind ” Of Girl ‘en 1961,’ Softly As I Leave You ‘en 1962,’ Walk Away ‘en 1964 et son interprétation des Beatles’ Yesterday ‘en 1965. Tous ces éléments sont présentés sur le nouveau best-of avec le dernier Entrée au tableau des célibataires britanniques de sa vie, “ And You Smiled ” de 1973.

Stranger In Paradise / The Best Of The Capitol Years peut être acheté ici.

