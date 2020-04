Matt Sorum, ancien batteur de Guns N ‘Roses: “C’est le moment le plus important pour nous de nous réunir”

Ancien GUNS N ‘ROSES le batteur Matt Sorum et sa femme, Adriane “Ace” Harper, ont été interrogés un peu plus tôt dans la journée (samedi 11 avril) le Facebook page de Global Hack, un marathon technologique qui vise à créer des solutions qui aident les gens à stopper la propagation du coronavirus et à stimuler l’économie. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Parlant du fait que les personnes sans logement sont parmi les plus vulnérables à contracter le nouveau coronavirus mortel, Sorum a déclaré: “Les gens dont je m’inquiète en ce moment sont beaucoup de sans-abri dans les rues de LA. Nous avons eu une épidémie de sans-abri majeure de toute façon. Et en Amérique, j’ai l’impression que c’est quelque chose qui n’a tout simplement pas vraiment été examiné d’une manière sérieuse qui doit être traitée, en particulier en cas de pandémie. Le gouverneur de Californie,[[Gavin] Newsom, a fait du très bon travail pour pouvoir loger beaucoup de sans-abri, mais, évidemment, beaucoup de sans-abri ne veulent pas être logés.

“Cela va créer un tout nouveau langage et faire comprendre aux gens comment nous devons y faire face”, a-t-il poursuivi. “Parce que, pour ne pas effrayer les gens, mais d’autres pandémies viendront. Et à cause du réchauffement climatique, nous devons nous préparer et être prêts pour la prochaine phase de ce qui va se passer ensuite. Et, évidemment, c’est le moment le plus important pour nous pour tous se réunir. “

Les sans-abri, ainsi que les personnes âgées, sont considérés comme à haut risque pendant la crise des coronavirus.

Jeudi dernier (9 avril), il y avait 20 cas confirmés parmi les sans-abri du comté de Los Angeles, contre 12 mercredi. Sur ces 20, tous sauf quatre n’étaient pas dans des refuges.

“Les personnes sans-abri ont non seulement un ensemble de défis qui rendent très difficile de faire ce que nous demandons – rester à la maison lorsque vous êtes malade, vous laver les mains fréquemment, parler à votre médecin si vous vous sentez malade – mais ils sont en pire la santé que beaucoup d’autres personnes “, Barbara Ferrer, Directeur de la santé publique du comté de Los Angeles, a déclaré aux journalistes en mars.

Plus de 1,7 million de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 108 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).