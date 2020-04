Matthew Seligman des Soft Boys est décédé

Matthew Seligman des Soft Boys, qui jouait de la basse sur le chef-d’œuvre du groupe Underwater Moonlight en 1980, est décédé. Le chanteur Robyn Hitchcock a confirmé la nouvelle dans un article sur sa page Facebook officielle le 17 avril. “J’écris ceci alors que Matthew Seligman se glisse hors de cette vie et dans où les âmes vont ensuite”, a écrit Hitchcock. «Tout le monde y va, mais aucun de nous ne s’attendait à ce que Matthew nous quitte si brusquement, pour toujours. C’est étrange et très triste de parler de lui au passé. » Retrouvez l’hommage complet d’Hitchcock ci-dessous.

Le mandat des Soft Boys a été de courte durée. Ils se sont formés en 1976 et se sont dissous peu de temps après la sortie de Underwater Moonlight, qui reste leur album le plus aimé à ce jour. Seligman a commencé à enregistrer avec Thomas Dolby en 1983, sur le deuxième album de Dolby Blinded By Science. Il est également crédité sur la suite, The Flat Earth 1984.

Seligman a également joué de la basse avec des artistes comme David Bowie («Dancing in the Street»), Chrissie Hynde, Morrissey («Ouija Board Ouija Board»), les Thompson Twins, Peter Murphy, etc. En 2012, Seligman a publié un projet d’ambiance appelé Sendai 仙台 avec Jan Linton.

Robyn Hitchcock se souvient avec tendresse de Seligman dans son hommage, le qualifiant de «bassiste joyeux et funky». Hitchcock a poursuivi: «Il a fait de Underwater Moonlight un LP exubérant pour enregistrer et écouter. Sa basse maniaque exécutée à la fin de “ Insanely Jealous ” et son hélice majestueuse plongent dans le dernier refrain de la piste titre, ainsi que le groove insistant qu’il a apporté à “ Kingdom of Love ” sont parmi les meilleurs jeux de basse que j’ai jamais eu. témoin … Je suis profondément reconnaissant d’avoir joué de la musique avec lui. “

