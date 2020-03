Matthew & Son: comment Cat Stevens a grandi en public

Le titre de l’album, tout comme le single qui l’a précédé, sonnait comme une entreprise familiale, et en quelque sorte. Alors que les années 60 ont commencé à osciller, Steven Georgiou, bientôt connu sous le nom de Cat Stevens, a grandi dans les chambres au-dessus du café de ses parents dans le West End de Londres. Apprenant son art de la chanson, il est devenu parfaitement placé pour écrire ses premières vignettes sociales, dont ‘Matthew & Son’ est devenu son plus grand hit britannique et a inspiré l’album du même nom.

Incroyablement mature

Tous les millions d’admirateurs qui ont fait du Londonien l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus titrés des années 70 n’auraient même pas connu grand-chose de sa période passagère et quelque peu inconfortable en tant que pin-up pop adolescente. Après avoir signé à DeccaDeram’s label et rencontre avec le producteur Mike Hurst, anciennement Dusty SpringfieldLe compagnon de groupe de The Springfields, Stevens a sorti son premier single, “I Love My Dog”, en septembre 1966. Il avait à peine 18 ans.

La composition étonnamment mature s’est ouverte sur la guitare acoustique, qui a été complétée par des cordes et des cors sur un single qui a séduit les programmeurs de radio et de télévision ainsi que les fans de musique. Il a atteint un numéro 28 modeste mais prometteur au Royaume-Uni et a été suivi de «Matthew & Son», sorti juste avant la fin de l’année avec beaucoup d’attentes. Les deux singles ont également présenté le jeu de basse d’un certain musicien de session anglais qui trouvera la gloire plus tard dans la décennie avec Led Zeppelin, John Paul Jones.

La chanson a réussi l’exploit intelligent de formuler une observation sociale ironique, sur les dangers du capitalisme et des travailleurs asservis à leurs patrons, avec un cadre musical accrocheur et dramatique. L’imagerie Dickensienne mise à jour d’attraper le train à 8h30 et de «travailler toute la journée, toute la journée, toute la journée», ne se cassant que pour une tasse de café froide et un morceau de gâteau, a frappé un accord générationnel, et «Matthew & Son» est devenu un coup majeur. Il a passé deux semaines au n ° 2 au Royaume-Uni, détenu au sommet uniquement par “Je suis un croyant” des Monkees. Maintenant, Stevens avait son propre fan club, dont le siège est «à l’ouest» sur Shaftesbury Avenue.

Nouveau venu le plus prometteur

À l’arrivée de l’album Matthew & Son, le 10 mars 1967, Stevens renforça encore sa réputation d’écrivain à succès pour d’autres artistes. La semaine même de la sortie de l’album contenant sa propre version de son irrésistible ‘Here Comes My Baby’, les habitués des charts britanniques The Tremeloes avaient pris leur reprise de la chanson au n ° 4 au Royaume-Uni.

En mai, un autre copyright de Cat qui ne figurait pas sur son propre record, la ballade intemporelle “The First Cut Is The Deepest”, est entré dans le palmarès de la soul anglophile PP Arnold, en route vers le Top 20. Stevens développait également ses compétences en tant que producteur, créant sa propre société de production et supervisant une sortie à la fin de 1967 par Sacha Caro, né en Inde et basé en Grande-Bretagne. Son single Decca «Molotov Molotov», dirigé par Stevens, est une chanson à boire russe bizarre parachuté dans le L’été de l’amour.

Matthew & Son a également inclus les faces B de ses deux tubes à succès, le folky ‘Portobello Road’ (co-écrit avec Kim Fowley) et le cuivré ‘Granny’. D’autres charmes sur un début complètement assuré comprenaient le bossa nova-style ‘Better Bring Another Bottle Baby’, l’époque ‘When I Speak To The Flowers’, le reflet ‘The Tramp’ et ‘Lady’, et un autre pop-tapper, ‘Come On and Dance’.

L’album est entré dans le palmarès britannique fin mars 1967 au n ° 34, mais a continué à passer tout le mois de mai dans le Top 10, avec un pic à n ° 7. À ce moment-là, Stevens avait un autre gros single entre les mains avec le suspense «I’m Gonna Get Me A Gun», qui figurait sur le pressage américain de l’album, mais pas sur le britannique jusqu’à ce qu’il soit ajouté lors de rééditions ultérieures.

Le nouveau son de Cat Stevens

En novembre, Stevens a été nommé le plus prometteur des nouveaux arrivants par les lecteurs de l’hebdomadaire pop britannique Record Mirror. Il a également atterri au n ° 10 dans la catégorie World Male Vocalist, une place devant Frank Sinatra. Mais lorsque l’album New Masters n’a pas réussi à égaler ce succès initial, Stevens a commencé à repenser ses objectifs musicaux. Puis, en 1969, il s’est retrouvé dans une bataille pour sa vie.

L’artiste a contracté une tuberculose potentiellement mortelle et, en récupérant, a commencé à mener une vie beaucoup plus spirituelle. Il s’est dégagé de son contrat Decca et a signé avec Island Records, qui à son tour a conclu un accord de distribution aux États-Unis avec A&M. L’album de 1970 Mona Bone Jakon a marqué la nouvelle direction qui a conduit à sa prééminence dans les années à venir.

Aucun des premiers singles ou albums de Stevens n’avait fait les charts américains, où il a finalement vu son nom sur la liste des albums Billboard pour la première fois en février 1971 avec Tea For The Tillerman. Une semaine plus tard, son single signature, «Wild World», a commencé une ascension du Hot 100 qui se terminerait au n ° 11. Le nouveau son de Cat Stevens était en train de s’établir, mais un écho de son ancien moi est bientôt arrivé.

“Pouvez-vous imaginer un monde sans musique?”

Voyant l’opportunité de revendre certains de ses enregistrements de ses premières années de succès, le label Deram a réédité les deux albums de Stevens aux États-Unis en 1967. Le 3 avril 1971, le package, intitulé Matthew & Son / New Masters, fait son apparition. Dans la semaine où Tea For The Tillerman est monté au n ° 11 et «Wild World» au n ° 12, le passé de Stevens l’a rattrapé, pour ainsi dire, alors que le paquet Deram apparaissait sur le palmarès des meilleurs albums de Billboard au n ° 190.

Avec un intérêt pour l’artiste britannique en plein essor en Amérique, Mona Bone Jakon – qui avait figuré sur la carte américaine deux semaines auparavant – est également réapparue, au n ° 186. Matthew & Son / New Masters ont réussi un total de 12 semaines sur le graphique, atteignant le numéro 173, puis Stevens a laissé les années 60 pour de bon. Tea For The Tillerman a atteint le statut de triple platine, et la carrière relancée et nouvellement motivée de Cat Stevens était en bonne voie.

En 1967, après la sortie de l’album Matthew & Son, Stevens réfléchit à son éducation musicale et à son passage à l’école d’art avec Pete Lanza de Record Mirror. “La musique est devenue beaucoup plus importante que l’art”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez être entouré d’images et c’est génial, mais si vous avez de la musique et des images … pouvez-vous imaginer un monde sans musique?”

