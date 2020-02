Matthias Jabs n’est pas un peu surpris Les scorpions n’ont pas été nominés pour l’intronisation au Temple de la renommée du rock and roll

Alors que la communauté du hard rock et du métal continue de débattre de la validité de la Temple de la renommée du rock and roll après JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD s’est vu refuser l’intronisation en 2020, des rockers allemands SCORPIONS ont été largement exclus de la discussion. Le groupe est éligible à l’honneur depuis 1997 mais n’a pas encore été nommé malgré le fait qu’il soit le groupe de rock le plus réussi à appeler l’Allemagne à la maison, en plus d’avoir plusieurs hymnes de radio FM à son actif, notamment “Rock You comme un ouragan”, “Personne comme toi” et “Big City Nights”.

Dans une récente interview avec Andy Hall de Des Moines, station de radio de l’Iowa Lazer 103.3, SCORPIONS guitariste Matthias Jabs a partagé ses réflexions sur la question de savoir si le groupe recevra finalement son intronisation longtemps attendue au Rock Hall.

“Nous nous demandions, puis nous avons cessé de nous demander”, a-t-il déclaré (entendre l’audio ci-dessous). “Vous ne dites jamais jamais. Peut-être l’année prochaine. Peut-être à un moment donné dans le futur. Nous n’avons pas abandonné, mais il est un peu surprenant que nous n’ayons pas encore été vraiment mentionnés. Mais récemment, il y a quelques groupes de rock qui ont au moins été présentés et ont été mentionnés, comme MOTÖRHEAD, par exemple; JUDAS PRIEST pour la deuxième fois. Je ne l’ai pas beaucoup suivi ces dernières années, car ils nous ont toujours ignorés. J’ai maintenant le sentiment que cela pourrait se produire dans un proche avenir. J’ai personnellement le sentiment que c’est bien mérité, mais si cela ne se produit pas, cela ne se produit pas. Mais voyons. “

La conversation s’est ensuite déplacée sur la progression du prochain album studio du groupe qui est provisoirement attendue avant la fin de l’année. Le disque marquera la première sortie du groupe depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballades”, qui était une anthologie de SCORPIONS‘matériel nouveau et classique.

“Nous écrivons des chansons depuis l’année dernière”, a déclaré Matthias. “Nous écrivons en ce moment, quelques autres. Nous avons déjà de bonnes choses, mais vous n’en avez jamais assez. Après cette petite tournée en Asie, en Australie, nous allons au studio de répétition ici à Hanovre, en Allemagne, puis nous déménageons à Los Angeles pour enregistrer avec le producteur Greg Fidelman, qui est connu pour METALLICA et NŒUD COULANT tout recemment. Nous essayons de terminer l’album avant la résidence à Vegas en juillet, mais dans le cas contraire, nous avons la possibilité d’enregistrer des overdubs de guitare, par exemple, pendant ces jours de congé. Nous avons déjà un studio en attente, donc nous pourrons peut-être le terminer pendant que nous jouons les spectacles à Vegas. “

SCORPIONS‘dernière collection complète de nouveaux enregistrements était de 2015 “Retour à jamais”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTÖRHEAD.

Il y a deux ans, SCORPIONS chanteur Klaus Meine a déclaré que le groupe “se sentirait très honoré” de se faire introniser un jour Rock Hall. “Pour être intronisé au Temple de la renommée du rock and roll serait certainement quelque chose “, a-t-il dit.” Et je pense que nos fans du monde entier en seraient également fiers. C’est quelque chose de très spécial après tout. Et je connais mon ami Jon Bon Jovi était… BON JOVI, ils ont été intronisés récemment, donc je pense qu’il pourrait y avoir un changement dans la politique, comme quand ils commencent à intégrer des groupes de heavy metal ou de rock classique; ils ne l’ont pas fait depuis, je pense, pour toujours. Et il y a beaucoup de groupes qui seraient fiers d’être intronisés. Et pour nous, être un groupe européen, être un groupe allemand, cela signifierait le monde. “

Le mois dernier, SCORPIONS ont annoncé qu’ils prendraient le contrôle du Strip de Las Vegas plus tard cette année avec leur spectacle exclusif de résidence en tête d’affiche. Promu par Live Nation et Caesars Entertainment, SCORPIONS “Sin City Nights” débutera le samedi 4 juillet au Zappos Theatre du Planet Hollywood Resort & Casino. SCORPIONS seront rejoints par des invités spéciaux QUEENSRŸCHE.

SCORPIONS précédemment joué une mini-résidence à Las Vegas en mai 2016, comprenant cinq spectacles au Joint au Hard Rock Hotel & Casino. Le soutien à ces dates provenait également de QUEENSRŸCHE.



