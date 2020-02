Matty Healy de 1975 pour un concert solo à Sydney pour le soulagement des feux de brousse

Le 1975 Matty Healy a annoncé les détails d’un concert acoustique solo à Sydney, en Australie, pour aider l’effort de secours en cours de brousse. Comme annoncé sur les écrans de l’actuel Laneway Festival en Australie, Healy sera à l’affiche d’un concert de secours au Metro Theatre de Sydney le 4 février aux côtés de Ruel, Mansionair, E ^ ST et Kučka.

Parlant de son souhait d’aider au soulagement des feux de brousse avec des expositions individuelles, Healy a déclaré: “Je n’ai pas encore parlé de l’Australie, alors c’est ce que nous allons faire. Nous allons vendre des billets », a-t-il déclaré.

«Je vais essayer de jouer toutes les chansons acoustiques. Ce pourrait être moi ou moi et l’un des gars ou quelque chose comme ça. Mais c’est ce que nous allons faire. Je pense donc que ce sera probablement à Sydney. “

Le groupe a récemment dû annuler son spectacle à l’étape de Brisbane du Laneway Festival le 1er février après que Healy a été hospitalisé pour une «maladie grave».

“Les gars vous remercient pour tous vos beaux voeux”, a mis à jour les fans de Healy sur Twitter. «Je suis bel et bien vivant. s_t vient de devenir trop vibe-y. Je suis toujours tranquille mais je vous verrai ce soir pour peut-être un set assez calme qui pourrait être sympa de toute façon !! “

Healy avait précédemment déclaré son intention de jouer des concerts pour aider à collecter des fonds pour les secours à travers le monde. Au bout du une histoire Instagram de quatre vidéos, Healy a également révélé son intention de jouer d’autres spectacles acoustiques à travers le monde «tout au long de l’année», faisant allusion à des spectacles en Angleterre, en Espagne et en Amérique.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, The 1975 a été annoncé comme acte de clôture des prochains NME Awards 2020, où ils sont nominés, entre autres, pour la meilleure chanson britannique («People»), le meilleur groupe britannique et le meilleur festival de tête d’affiche. Le 1975 rejoindra les artistes précédemment annoncés Yungblud et Beabadoobee aux côtés d’AJ Tracey et bien d’autres lors de la cérémonie, qui se tiendra à l’O2 Academy de Londres à Brixton le 12 février.

