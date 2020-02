Matty Healy de The 1975 dit qu’il a joué avec Green Day quand il était jeune

Ces dernières années Green Day a maintenu son statut de groupe culte par excellence, nous donnant de super albums comme Dookie ou American Idiot mais surtout ses concerts sont devenus presque légendaires. Et nous ne le disons pas à la légère car en plus de jouer des rôles que presque la grande majorité sait ne sont pas faits, L’un des moments forts de leurs présentations est qu’ils amènent un fan chanceux sur scène pour jouer avec eux une chanson pour enfin lui donner une guitare, et Apparemment, l’un d’eux était Matty Healy.

Il s’avère que dans une récente interview avec Zane Lowe pour Apple Music, Le chanteur et leader de 1975 a déclaré que dans ses premières années, il avait eu la chance de rejoindre Billie Joe, Mike Dirnt et Tré Cool pour faire du rock dur et solide.. «J’ai joué avec Green Day une fois. J’avais environ 13 ans et ils l’ont fait pour mettre les enfants sur scène. J’étais devant, puis je me suis levé et j’ai joué de la basse avec eux », a déclaré Healy.

Bien que ce soit l’une des plus grandes anecdotes de sa vie, Matty ne se souvient pas de lui avec un tel amour, Eh bien, des années plus tard et en tant que membre du groupe indie pop populaire qui l’a brisé ces dernières années, Il a rencontré les membres de Green Day et leur a dit tout cela, mais apparemment, ils s’en moquaient autant que lui: “Je leur ai raconté toute l’histoire et ils n’étaient même pas intéressés à distance, mais ça l’était.”

Green Day n’a peut-être pas été aussi intéressé par l’histoire de Matty Healy, mais cela montre sans aucun doute que s’ils font partie des chanceux qui jouent avec eux devant des milliers de personnes lors de leurs concerts, ils ont une chance de s’en tirer comme lui. Ne perdez jamais confiance, vous le pouvez.

