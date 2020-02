Matty Healy de The 1975 ne jouera que dans des festivals avec des affiches de genre équilibrées

Que puis-je faire chez moi pour aider à l’égalité des sexes? Juste cette question a été posée Matty Healy, chanteur et leader du groupe The 1975. Lors d’une récente conversation qu’il a eue sur Twitter, Il a dit qu’à partir de maintenant, il ne jouerait que dans des festivals avec une affiche de genre équilibrée.

Cette conversation a eu lieu avec la journaliste Laura Snapes et est intervenue en réponse à des critiques le manque d’artistes féminins et non binaires dans la programmation de l’affiche de Reading & Leeds 2020 récemment annoncée. Snapes lui a fait sentir qu’il y avait un manque de représentation non masculine dans la programmation, pour laquelle Healy a répondu que les têtes d’affiche de Rage Against The Machine étaient un excellent ajout au festival, mais qu’il était totalement d’accord avec sa vision de l’inégalité entre les sexes.

Alors que la conversation progressait, Snapes demanda à Healy de “Ajoutez une condition à leurs représentants qui dit qu’ils ne joueront que dans des festivals qui s’engagent à des actes de x% (idéalement 50%!) Qui incluent des femmes et des artistes non binaires”. À quoi sans aucun doute les cheveux il a répondu: «Prenez cela comme si vous signiez ce contrat. J’ai déjà accepté certains festivals qui pourraient ne pas répondre à cela et ne décevraient jamais les fans qui ont déjà des billets. Mais à partir de maintenant je le ferai et je pense que c’est ainsi que l’artiste masculin peut être un véritable allié ».

Prenez cela comme moi en signant ce contrat – j’ai déjà accepté certains festivals qui pourraient ne pas y adhérer et je ne laisserais jamais tomber les fans qui ont déjà des billets. Mais à partir de maintenant, je vais et je crois que c’est ainsi que l’artiste masculin peut être de vrais alliés ❤️ https://t.co/1eaZG2hEze

L’année 1975 était en tête d’affiche de Reading & Leeds l’année dernière, et Healy a poursuivi en disant que le festival serait un spectacle encore meilleur avec plus d’artistes féminins. “Le fait est que Reading et Leeds avec plus de femmes seraient honnêtement le meilleur festival au monde où cet endroit est animé”, a-t-il écrit sur Twitter. «Ne jugeons pas les gens et donnons le bénéfice du doute que les gens vont commencer à écouter. Je peux sentir le changement. “

Le fait est que Reading et Leeds avec plus de femmes seraient honnêtement le meilleur festival au monde où cet endroit est vibeyyy. Ne jugeons pas les gens et profitons du doute que les gens vont commencer à écouter ❤️❤️Je peux sentir le changement !!

