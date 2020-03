Mauvaise religion et membres refusés unissent leurs forces sous de faux noms: un premier album est attendu en mai

Supergroupe punk rock FAUX NOMS – qui comprend Brian Baker (MENACE MINEURE, DAG NASTY, MAUVAISE RELIGION), Michael Hampton (S.O.A., EMBRACE, UN DERNIER SOUHAIT), Dennis Lyxzén (REFUS, INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY, INVSN), et Johnny Temple (GIRLS AGAINST BOYS, SOULSIDE) – publiera son premier album éponyme le 8 mai via Épitaphe.

FAUX NOMS a été formé au début de 2016 lorsque boulanger et Hampton rencontré à Hamptonà Brooklyn pour jouer de la musique ensemble, sans intention autre que d’écrire une chanson ou deux. Amis depuis la première année, les deux guitaristes ont fini par écrire une poignée de chansons ce jour-là, puis ont clôturé la session avec une décision spontanée de créer un groupe. Pour trouver un bassiste, boulanger et Hampton regardé Temple, un camarade de classe de leur école primaire. Plus tard cette année chez Chicago Riot Fest, tous les deux boulanger et Temple ont été frappés par l’inspiration soudaine de recruter Lyxzén comme leur chanteur.

Sur leurs débuts éponymes, FAUX NOMS amener leur histoire collective à une explosion d’énergie débridée de 28 minutes. Coproduit par Hampton et Geoff Sanoff et enregistré à Renegade Studios (une installation de New York appartenant à Le petit Steven Van Zandt), l’album augmente leur race de punk à nu avec une forte dose de power-pop, clairement manifestée dans les mélodies douces-amères du groupe et les abondantes harmonies de sauvegarde.

Aujourd’hui, FAUX NOMS partager leur single énergique “Brique”, un hymne punk classique avec chœur chantant et paroles révolutionnaires.

“Fake Names” liste des pistes:

01. Tout à vendre



02. Chauffeur



03. Etre Eux



04. Brique



05. Jours les plus sombres



06. Plume lourde



07. Première éternelle



08. Ce n’est rien



09. Poids



dix. Cause perdue

