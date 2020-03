Max Cavalera: «Je ne pense pas que Chuck Schuldiner obtient suffisamment de crédit pour ce qu’il a fait pour le métal»

Le 7 mars, les membres de SOULFLY fait équipe avec des membres de HOLOCAUSTE TOXIQUE pour effectuer une version de couverture du DÉCÈS classique “Evil Dead” à Soundbar à Orlando, en Floride. Le jour suivant, SOULFLY chanteur Max Cavalera a parlé de la performance lors d’une interview avec That Just Happened. Il a dit: “Juste l’autre soir, je me suis réuni avec le TOXIQUE les gars et nous avons fait un DÉCÈS couverture du ‘Evil Dead’. Et c’est sorti juste tueur. En fait, je me suis dit, après que nous ayons fini de jouer, “Est-ce que ça vient d’arriver, mec? C’est cool, mec. Pour toutes les raisons – pour honorer Mandrin [[Schuldiner, en retard DÉCÈS chef]pour son art. Je ne pense pas qu’il obtienne suffisamment de crédit pour ce qu’il a fait pour le métal. C’était un innovateur, un talent, un grand musicien et un bon gars. Partager le métal avec un groupe d’ouverture, comme nous. Nous sommes de grands fans de TOXIQUEet ils sont de grands fans de mes affaires. Joel Grind a dit des trucs que je lisais l’autre jour. Il a dit qu’un de ses cousins ​​lui avait montré[[SEPULTURA‘s] ‘Survenir’, et cela a changé sa vie. C’est cool mec. C’est cool de connaître les histoires. “

Il a poursuivi: “Donc, quand nous avons joué[[‘Evil Dead’]- c’était en fait hier à Orlando. C’était l’un de ces [memorable moments] – parce que c’était en Floride, et Mandrinvient de Floride, et vous faites chanter toute la foule. “

En 2005, Cavalera a révélé que la chanson “La corrosion rampe” sur SOULFLYc’est “Temps sombres” album était dédié à Schuldiner, décédée le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Interrogé dans une interview de 2015 avec Nouvelles agoraphobes s’il savait Mandrin, Max a déclaré: “Pas personnellement. Mais nous avions l’habitude d’échanger des lettres et des CD d’album quand je vivais au Brésil. Je lui ai envoyé une copie de[[SEPULTURA‘s] «Dévastation bestiale» en 1985. Alors mon nom est sorti DÉCÈSc’est ‘Scream Bloody Gore’. C’était donc une première fois Max Cavalera le nom était sur un disque. Pour moi, c’était vraiment émouvant de voir ça. “

SOULFLY a passé la dernière année et demie en tournée pour soutenir son dernier album, “Rituel”, qui a été publié en octobre 2018 via Explosion nucléaire. Le suivi des années 2015 “Archange” a été produit, enregistré et mixé par Josh Wilbur (KILLER BE KILL, AGNEAU DE DIEU, GOJIRA). La pochette a été peinte par l’artiste Eliran Kantor (TESTAMENT, TERRE GELÉE, SODOME). L’art supplémentaire du livret a été géré par Marcelo Vasco (SLAYER, LA HAINE RACE, KREATOR), qui a également géré la conception du package. L’album comprend plusieurs invités, dont Randy Blythe (AGNEAU DE DIEU).



