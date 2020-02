Max et Igor Cavalera feront une tournée ‘Return Beneath Arise’ en Amérique

Lors d’une récente conversation avec That Metal Interview, Max Cavalera on lui a demandé quels étaient ses plans CAVALERA CONSPIRACY, le groupe qu’il a formé il y a près d’une décennie et demie avec son frère et son collègue fondateur SEPULTURA membre Igor Cavalera. “Nous ne faisons que rendre hommage à nos anciens disques”, Max répondu (entendre l’audio ci-dessous). “Nous avons joué[[SEPULTURA‘s] ‘Les racines’ pendant un certain temps, et l’année dernière, nous avons fait beaucoup de «Sous les restes» et ‘Survenir’ ensemble, et c’était super. Les gens l’adorent, les fans l’adorent, surtout en Europe et en Amérique du Sud. Certains des spectacles sud-américains sont sur Youtube; tu peux voir [footage from] Le Mexique et le Chili, et la foule chante chaque chanson. Ces enregistrements sont tellement emblématiques; ce sont des chefs-d’œuvre de cette époque. Nous allons donc en faire plus. Nous allons l’amener en Amérique, probablement en été, avec probablement un autre groupe cool, avoir un package cool. C’est à peu près ce que je fais avec Igor en ce moment – juste rendre hommage à nos vieux trucs. “

En 1996, Max sorti SEPULTURA après que le reste du groupe se soit séparé Maxla femme de Gloria comme leur manager.

Igor la gauche SEPULTURA en juin 2006 en raison de “différences artistiques”. Son départ du groupe est survenu cinq mois après avoir annoncé qu’il faisait une pause dans SEPULTURAactivités de tournée pour passer du temps avec sa seconde épouse et leur fils (né en janvier 2006).

Dans une interview de 2018 avec Mur de son, Max a déclaré au sujet de revisiter la “Sous les vestiges” et “Survenir” matériel sur la série actuelle de spectacles: “J’ai dû réapprendre ces riffs pour la tournée, et j’ai dû redécouvrir les albums à nouveau. C’était un processus vraiment amusant, réapprendre les paroles. Je suis tombé amoureux des albums Je n’ai pas de favori – j’aime les deux ensemble, et je pense qu’ils sont censés être ensemble. Pour une raison quelconque, ils se sentent bien quand vous les jouez ensemble. J’étais très jeune quand je les ai faits, donc ça m’a fait prendre conscience de mon état d’esprit à l’époque. J’ai l’impression d’être à peu près le même gars. [50] maintenant, mais je suis toujours un metalhead dans le cœur. J’ai toujours l’esprit adolescent. Je suis un grand fan de métal, [a] grand partisan du métal. C’est comme ça quand ces albums ont été faits. C’est une bénédiction de pouvoir le faire avec mon frère, surtout après tout ce que nous avons vécu ensemble et nous n’avons pas parlé pendant 10 ans. Maintenant, c’est bon – nous sommes dans un bon endroit, et notre fraternité est vraiment bonne, et nous nous amusons juste avec cette musique … Il y a une énergie et une vraie colère et une véritable passion dans ces chansons qui se traduisent par des gens qui perdent leurs esprits quand ils l’entendent. Je n’ai même pas besoin de leur dire: «Circle pit» – ils le feront eux-mêmes. C’est juste le pouvoir de la musique. “

Le courant SEPULTURA composition – avec guitariste Andreas Kisser et bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. aux côtés de Derrick Green au chant et Eloy Casagrande à la batterie – a sorti son dernier album studio, “Quadra”, le 7 février via Explosion nucléaire.



