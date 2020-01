«Max Richter’s Sleep» en avant-première au Sundance Film Festival 2020

Max Richter’s Sleep, un documentaire qui raconte l’histoire de l’œuvre nocturne phare des compositeurs, sera présenté en première nord-américaine au Sundance Film Festival 2020 le vendredi 31 janvier. La première sera accompagnée d’un concert spécial en soirée d’une version de 90 minutes de Sleep interprétée par Max Richter, un quintette à cordes de l’American Contemporary Music Ensemble de New York et la soprano Grace Davidson. Le concert sera suivi d’une séance de questions-réponses avec Max Richter, sa partenaire créative et productrice de Sleep Yulia Mahr, et la cinéaste Natalie Johns.

Eagle Rock Films est fier de présenter le documentaire de JA Films et Globe Productions, produit par Julie Jakobek, Yulia Mahr, Oualid Mouaness et Stefan Demetriou et réalisé par la cinéaste primée nominée aux Emmy, Natalie Johns.

Le sommeil de Max Richter explore la vie et le processus de l’artiste

Le documentaire suit le compositeur et interprète Max Richter alors qu’il consolide une performance ambitieuse de son opus de huit heures Sleep acclamé par la critique. Centré autour du concert en plein air à Los Angeles et mettant en vedette des images de Berlin, Sydney, New York et Paris, le documentaire Sleep explore la vie et le processus de l’artiste, transcendant l’œuvre pour explorer son héritage. Ce portrait intime comprend des réflexions personnelles de Max Richter et des archives visuelles de sa partenaire de création à long terme, la cinéaste lauréate du BAFTA, Yulia Mahr – la co-architecte de Sleep – ainsi que des contributions qui éclairent à la fois la science et l’histoire derrière l’œuvre.

Le portrait visuel révolutionnaire de Natalie Johns fait écho à l’essence contemplative du travail de Richter, offrant une représentation poétique de l’expérience du public de “ l’état liminal ” lors d’une représentation en direct – où les fans dorment à travers le concert de nuit dans des lits, pas des sièges.

Les performances de Sleep nécessitent une endurance sans précédent de Max Richter et de ses musiciens. Vivre le sommeil nécessite une vulnérabilité ouverte du public – des étrangers entrent et sortent de la conscience parmi des centaines d’autres.

Le sommeil est un répit méditatif de la ruée et du chaos du monde moderne. Dans son récit non gardé, Richter décrit «écrire la musique que j’avais besoin d’entendre» comme antidote au monde «toujours actif» que nous habitons.

Le sommeil connaît un immense succès dans le monde entier

Le concert Sleep de huit heures de Max Richter est l’incarnation en direct de son album du même nom de 2015, qui a connu un immense succès dans le monde entier – salué par la critique et rassemblant environ 350 millions de streams. La pièce emblématique a été créée à Londres il y a quatre ans (devenant le plus long morceau de musique continue jamais diffusé en direct à la radio) et a depuis été jouée dans le monde entier dans une variété de lieux magnifiques, notamment l’Opéra de Sydney, Grand Park à Los Angeles, Kraftwerk Berlin, la Philharmonie de Paris et plus récemment à la Grande Muraille de Chine.

Max Richter est l’une des figures les plus influentes de la scène musicale contemporaine, produisant une œuvre révolutionnaire en tant que compositeur, pianiste, artiste d’enregistrement et collaborateur. Il est surtout connu pour ses albums solo défiant le genre, y compris Sleep, et il a également beaucoup écrit pour le cinéma et la télévision.

Natalie Johns a noté: «L’intention créative de Sleep m’a donné une liberté rare dans le développement de l’approche et de la narration du film; une expérience que j’ai trouvée vraiment libératrice. Je suis ravi de présenter ce film immersif à un véritable public de cinéphiles à Sundance 2020. “

Les producteurs Julie Jakobek et Stefan Demetriou ont ajouté: «Pour Natalie et nous-mêmes, collaborer avec Yulia Mahr et Max Richter pour réaliser leur projet unique Sleep on screen a été un processus artistique incroyablement satisfaisant pour toutes les personnes impliquées. Le beau film de Natalie Johns parvient à transmettre en quelque sorte la vision créative et le processus de Yulia et Max, sans jamais perdre de vue l’émerveillement silencieux et l’impact mondial de l’œuvre. Nous sommes tous très honorés de faire partie de Sundance 2020 – c’est comme une merveilleuse maison pour le film. “