Maya Hawke de Stranger Things annonce son premier album Blush et partage une nouvelle vidéo: regarder

Maya Hawke, bien connue pour son rôle de Robin Buckley dans Stranger Things, a annoncé son premier album: Blush sort le 19 juin (via Mom + Pop). Le disque comprend «To Love a Boy» et «Stay Open» de 2019, ainsi qu’une nouvelle chanson intitulée «By Myself». Ci-dessous, regardez la nouvelle vidéo de Hawke pour “By Myself”, réalisé par Amanda Kramer.

Maya Hawke a écrit les paroles et Jesse Harris a écrit la musique pour Blush. “Cet album est arrivé accidentellement”, a déclaré Hawke dans un communiqué. “De mon point de vue, Blush est une collection de messages secrets, des communications cachées avec les gens de ma vie.”

Hawke a ajouté: “Par moi-même” était un message secret pour moi, que j’espère que je recevrai un jour bientôt. ” De plus, elle a dit que la piste est «de projeter des idées que vous avez sur vous-même sur d’autres personnes.

Hawke fera don de son produit de fusion Blush à la banque alimentaire de New York. En savoir plus sur le site Web de la banque alimentaire.

Rougir:

01 Couverture

02 par moi-même

03 Une rivière comme toi

04 Menace

05 Tiens le soleil

06 Bringing Me Down

07 Cricket

08 Restez ouvert

09 Catch Me

10 Rose et Thorn

11 Pour aimer un garçon

12 Fusée d’au revoir

.