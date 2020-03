Maya Hawke de Stranger Things annonce son premier album et sa première vidéo

De Hawkins au studio … L’actrice Maya Hawke de Stranger Things 3, qui incarne le personnage bien-aimé Robin Buckley, élargit l’univers de la série pour devenir musicienne. L’actrice de 21 ans vient d’annoncer son premier album Blush avec un titre intitulé “By Myself” qui vient avec tout et sa vidéo.

La fille d’Ethan Hawke et Uma Thurman a écrit les paroles de l’album tandis que Jesse Harris a écrit la musique de Blush. “Cet album est arrivé accidentellement”, a déclaré Hawke dans un communiqué. “De mon point de vue,” Blush “est une collection de messages secrets, des communications cachées avec les gens de ma vie”. Maya a ajouté: “‘By Myself’ était un message secret pour moi, que j’espère recevoir un jour prochain.” De plus, il a dit que le thème était “de projeter des idées que vous avez sur vous-même sur d’autres personnes”.

En plus de “By Myself”, cet album comprend “To Love a Boy” et “Stay Open”, chansons qu’il a sorti en 2019. Blush sortira le 19 juin via Mom + Pop.

Maya Hawke semble être une tendance pour le casting de Stranger Things. L’an dernier, Millie Bobby Brown a démontré ses talents de chanteuse en couvrant Amy Winehouse dans une vidéo personnelle qui a fait d’elle une excellente candidate pour interpréter un biopic qui pourrait être réalisé à l’avenir. Peu après Joe Keery, qui incarne Steve Harrington, a annoncé il y a quelques mois qu’il allait sortir son premier album solo.. Et que dire Finn Wolfhard. Mike dans l’émission de fiction a sorti les premières chansons de son nouveau groupe, The Aubreys, cette semaine.

Écoutez ici la nouvelle chanson de Maya Hawke et décidez si vous la composerez aussi bien dans le monde de la musique que dans le monde du cinéma: