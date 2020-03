Mayhem and Abbath: Seattle et San Francisco montrent une tournée du magazine Decibel annulée en raison de l’interdiction des grands rassemblements

En raison de l’interdiction à l’échelle de la ville de rassembler plus de 250 personnes à Seattle et 1 000 personnes à San Francisco, le “Décibel Magazine Tour” les dates dans ces villes ont été annulées.

L’État de Washington et San Francisco interdisent les grands rassemblements pour aider à réduire la propagation du nouveau coronavirus, selon The Verge. Les interdictions sont un moyen de créer une distanciation sociale, ce qui peut aider les gens à éviter d’entrer en contact avec d’autres qui pourraient être malades. Les rassemblements de plus de 250 personnes dans la région de Seattle sont interdits jusqu’à fin mars. Les rassemblements de plus de 1 000 personnes seront interdits à San Francisco pendant deux semaines.

L’édition de cette année du “Décibel Magazine Tour” – avec GRABUGE, ABBATH, GATECREEPER et MAINS AU RALENTI – devait frapper Seattle le 17 mars au Showbox Market et San Francisco le 20 mars au Regency Ballroom.

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 115800 personnes – dont au moins 1000 aux États-Unis – et tué plus de 4200 dans le monde, selon CNN.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, NŒUD COULANT, TÊTE DE LA MACHINE, OUI, SONS OF APOLLO, BOBINE DE LACUNE et TRIVIUM.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.

