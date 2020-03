McCoy Tyner, légendaire pianiste de jazz décède à 81 ans

McCoy Tyner, l’un des pianistes les plus influents de l’histoire du jazz et un acteur clé du quatuor révolutionnaire de John Coltrane des années 60, est décédé à l’âge de 81 ans.

Sa famille a confirmé sa mort sur les réseaux sociaux avec une déclaration officielle, bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été répertoriée.

«C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de la légende du jazz, Alfred« McCoy »Tyner. McCoy était un musicien inspiré qui a consacré sa vie à son art, sa famille et sa spiritualité. La musique et l’héritage de McCoy Tyner continueront d’inspirer les fans et les futurs talents pour les générations à venir. »

Son ancien label Blue Note a également partagé une déclaration officielle sur le décès de Tyner:

«Nous avons perdu un titan avec le décès de la légende du jazz McCoy Tyner. Les mots échouent quand on essaie d’exprimer à quel point McCoy était et sera toujours pour notre musique. La quantité de beauté qu’il a donnée au monde est tout simplement stupéfiante. RIP à l’un des plus grands de tous les temps. “

Né Alfred McCoy Tyner à Philadelphie le 11 décembre 1938, Tyner a commencé à prendre des cours de piano à l’âge de 13 ans et a grandi autour d’autres légendes locales, dont l’organiste Jimmy Smith, le trompettiste Lee Morgan et le pianiste Bud Powell. Il a commencé à jouer professionnellement à l’âge de 16 ans et a finalement formé une amitié avec l’icône du jazz John Coltrane, avant de rejoindre son célèbre quatuor en 1960.

Le maître du jazz faisait partie de certaines des œuvres les plus emblématiques du genre, notamment A Love Supreme, My Favourite Things, Live at the Village Vanguard, Ballads and Impressions, toutes enregistrées pour Impulse! étiquette.

Dans une interview accordée en 1961 au New York Times, environ un an et demi après avoir embauché Tyner, Coltrane a déclaré: «Mon pianiste actuel, McCoy Tyner, maintient les harmonies, ce qui me permet de les oublier. Il est en quelque sorte celui qui me donne des ailes et me laisse décoller de temps en temps. “

Pionnier du piano jazz moderne et du jazz «modal», le style de Tyner a transcendé les harmonies occidentales conventionnelles et il est considéré comme l’un des pianistes de jazz les plus influents du 20e siècle.

Tyner avait 21 ans lorsqu’il a rejoint le quatuor Coltrane et resterait avec le groupe, avec le batteur Elvin Jones et le bassiste Jimmy Garrison, pendant les cinq prochaines années.

«Je suis allé chez lui [Coltrane] maison, et vous savez, nous devons être de très bons amis », a déclaré Tyner à NPR dans une interview en 2008.

«J’ai adoré son jeu, son son. Et donc il m’a dit, il a dit: “La prochaine fois que je quitterai Miles, je veux que tu rejoignes mon groupe.” Parce que nous avons fait quelques concerts ensemble, et il a aimé mon jeu. Il était comme un grand frère pour moi. »

Entre les tournées avec Coltrane, Tyner a fait ses propres disques, y compris les six albums pour Impulse! avant de signer pour Blue Note et de sortir The Real McCoy en 1967. Après avoir quitté le quatuor en 1965, Tyner allait enregistrer sept albums successifs pour Blue Note, ainsi qu’en tant que sideman sur des classiques comme Page One de Joe Henderson, Wayne Shorter’s Juju, Grant Green’s Matador et Bobby Hutcherson’s Stick-Up !, tous pour Blue Note.

Après cinq ans avec Blue Note, Tyner a rejoint le label Milestone en 1972 et y est resté jusqu’en 1981. Pendant ce temps, il s’est produit régulièrement avec son propre groupe, qui comprenait parfois les saxophonistes Azar Lawrence et Sonny Fortune et les batteurs Alphonse Mouzon et Eric Gravatt.

Alors que d’autres musiciens de jazz ont expérimenté le piano électrique ou les synthétiseurs dans les années 70 et 80, Tyner est resté attaché à l’instrumentation acoustique tout au long de sa carrière.

En 1984, il forme deux nouveaux groupes: un trio, avec le bassiste Avery Sharpe et le batteur Aaron Scott, et le McCoy Tyner Big Band. Il a également fait une tournée et enregistré un album avec le McCoy Tyner Latin All-Stars en neuf morceaux.

En 1995, il revient à Impulse réactivé! label, et en 1999 à Telarc. Il a ensuite été nommé National Endowment for the Arts Jazz Master en 2002, l’un des plus grands honneurs pour un musicien de jazz aux États-Unis.

Tout au long de ses cinq décennies de représentation et d’enregistrement, Tyner a reçu cinq Grammy Awards et 12 nominations et est resté l’un des chefs de file et pianistes influents de l’histoire du jazz.

Découvrez la carrière prolifique de Tyner sur notre page d’artiste.