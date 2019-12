MDL Beast attire plus de 400 000 visiteurs et des dizaines d'arrestations

Un récent festival de musique électronique de danse saoudienne appelé MDL Beast a suscité beaucoup de controverse, mais il a également attiré de nombreux fans: 400000 d'entre eux.

Le dernier jour du festival a attiré à lui seul 115 000 personnes. Selon la Saudi Gazette, le festival a en outre reçu un record du monde Guinness pour ce qui était «la plus grande scène temporaire du monde».

Organiser un grand festival EDM dans la capitale saoudienne de Riyad n'était pas seulement controversé, c'était aussi étrange, compte tenu de la nature ultra-conservatrice du pays. Il n'est donc pas surprenant que ce soit le premier du genre au pays.

Sans surprise non plus, il y a eu au moins 9 arrestations au festival pour indécence. Il n'est pas surprenant non plus que toutes les personnes arrêtées pour cela étaient des femmes, qui n'étaient pas habillées assez modestement de l'avis des autorités locales. Ils seraient passibles d'amendes d'un peu plus de 1 000 $.

Plus surprenant, cependant, tous les rapports de harcèlement sexuel. Il y en avait tellement que «Harassment MDL Beast» a commencé à faire ses preuves sur diverses plateformes de médias sociaux, avec une jeune femme qui décrivait le niveau de harcèlement comme «ridicule».

De plus, le harcèlement sexuel au festival ne serait pas limité aux femmes.

Selon certaines informations, un groupe a également harcelé sexuellement un Saoudien handicapé. D'autres hommes auraient également été victimes.

Sur la base d'indices tirés de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les autorités ont recherché et arrêté 24 personnes pour harcèlement sexuel.

S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu'à deux ans de prison et une amende de plus de 25 000 $. Mais ces peines sont légères par rapport à certaines des autres peines que les autorités du pays infligent régulièrement. Cela comprend la lapidation de ceux qui commettent l'adultère – dont la définition inclut les actes d'homosexualité – et l'amputation des mains de ceux qui volent.