Meek Mill et Justin Timberlake partagent une vidéo pour la nouvelle chanson «Believe»: Regardez

Meek Mill et Justin Timberlake et se sont associés pour une toute nouvelle chanson. Ça s’appelle “Believe”, et il arrive avec un visuel dramatique, qui suit différents personnages comme une boxeuse et un homme incarcéré. Meek et Timberlake jouent également dans le clip réalisé par Maxime Quoilin. À un moment donné, Meek brandit une de ses chaînes, dont l’une est ornée d’une image du regretté rappeur Nipsey Hussle. Découvrez-le ci-dessous.

Le dernier album studio de Timberlake était Man of the Woods en 2018. Plus tard cette année-là, Meek a sorti son plus récent LP Championships, qui a marqué le premier album du rappeur après sa sortie de prison. En avril prochain, Meek apparaîtra dans le nouveau film d’Angel Manuel Soto, Charm City Kings. Le mois dernier, Meek a rejoint DJ Khaled, John Legend, YG, Roddy Ricch et Kirk Franklin pour un hommage à Nipsey Hussle lors des 62e Grammy Awards annuels.

Lisez «Le nouveau Docuseries Free Meek plaide en faveur d’une réforme de la probation» sur le terrain.

.