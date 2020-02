Meek Mill, Summer Walker et DaBaby parmi la gamme «Roots Picnic»

Célébrant son 13e anniversaire, Les racines ont dévoilé la programmation de leur concert annuel étoilé, «Roots Picnic», le 31 mai à Philadelphie.

Pour la deuxième année consécutive, le festival aura lieu au Mann at Fairmount Park, Philadelphie et comprendra trois scènes de musique, de jeux, d’art et de dialogue.

Le line-up de cette année comprend Meek Mill de Philly, ainsi que la star montante du R&B Summer Walker, DaBaby, Snoh ​​Aalegra, Burna Boy et Thundercat, entre autres.

L’équipe légendaire de Roots présentera également un ensemble organisé pour célébrer le R&B intitulé The Roots Present SOUL, avec des invités spéciaux Brandy, SWV et Musiq Soulchild, qui célèbre le 20e anniversaire de son album fondateur. Aijuswanaseing.

The Roots’s Black Thought et J Period présenteront également leur showcase «Live Mixtape», cette fois avec les rappeurs de Buffalo en devenir Griselda, ainsi que les membres vétérans du Wu Tang Clan Ghostface et Raekwon.

Présentation de #RootsPicnic 2020 🌳 Billets en vente vendredi à midi HE: https://t.co/AXrZDZp7Ca 🎫🔥 pic.twitter.com/G1ew2ZRMQF

– Roots Picnic (@rootspicnic) 11 février 2020

“Roots Picnic” continue de s’aligner sur la musique et la culture et reste connu pour sa sélection minutieuse qui réunit les artistes, les influenceurs, les faiseurs de goût et les leaders d’opinion les plus en vogue de la musique pour une journée inoubliable – et cette année poursuit fièrement cette tradition “, indique le communiqué de presse.

Le pique-nique de cette année comprend également une performance spéciale de Meshell Ndegeocello intitulée «Reimagining Prince and This Thing Called Life».

Parallèlement aux performances musicales, l’expérience du podcast en direct revient cette année avec des épisodes en direct du podcast Around the Way Curls, The Read et Questlove Supreme ainsi que CRWN avec Elliott Wilson.

Les billets seront mis en vente à partir du mardi 11 février à 12h heure locale jusqu’au jeudi 13 février à 22h heure locale pour les titulaires de carte Citi.

Depuis son lancement en 2007, The Roots Picnic s’est tenu au carrefour de la musique et de la culture, divertissant, engageant et éclairant des millions de fans en cours de route. Ses gammes dynamiques ont inclus tout le monde de The Weeknd, Pharrell, Snoop Dogg, Phantogram, Usher, Nas, A $ AP Rocky, Macklemore & Ryan Lewis et Future to Vampire Weekend, The War On Drugs, Gary Clark, Jr., Solange, Diplo, Gnarls Barkley et plus.

Visitez le site officiel pour les détails des billets et consultez la liste complète ci-dessous.

La gamme Roots Picnic 2020

Meek Mill

Marcheur d’été

DaBaby

Snoh Aalegra

Burna Boy

Thundercat

The Roots Present Soul feat Musiq Soulchild, SWV & Brandy

Black Thought Live Mixtape feat. Griselda, Ghostface & Raekwon

Meshell Ndegeocello réinvente le prince et cette chose appelée la vie

Monsieur

Rose bébé

Copain

D’usse Palooza

Mouvement acharné

Phony Ppl

Aquildawud

Poundside Pop

Bren Joy