Megadeth, Anthrax et plus offrent des cours de musique virtuelle gratuits aux étudiants

L’école étant fermée pour l’été (et le reste de l’année), le bassiste de Megadeth, David Ellefson, a lancé une nouvelle initiative «School’s Out» qui offrira des leçons individuelles gratuites aux étudiants en musique.

L’initiative sera dirigée par la David Ellefson Youth Music Foundation du bassiste, qui est affiliée à la Grammy Music Education Coalition.

“School’s Out” jumelera des élèves, du secondaire ou plus jeunes, avec des musiciens de métal qui les encadreront via Skype.

Avec Ellefson et ses camarades de groupe de Megadeth, Dirk Verbeuren et Kiko Loureiro, d’autres artistes ont rejoint la cause, notamment Frank Bello (Anthrax), Ron “Bumblefoot” Thal (Guns N ‘Roses), Chris Kael (Five Finger Death Punch); Phil Demmel (anciennement de Machine Head) et Clint Lowery (Sevendust).

En plus des sessions individuelles de Skype, le site Web de la fondation hébergera également un certain nombre de vidéos pédagogiques qui sont également accessibles gratuitement.

“La mission de notre fondation est d’essayer d’aider à garder la musique dans les écoles, mais que se passe-t-il lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l’école?” Ellefson a partagé une déclaration.

“Alors que je suis à la maison avec mes 2 enfants agités, dans un exil forcé, ça m’a un peu frappé. Nous avons commencé à parler de David faisant quelques leçons en ligne avec des enfants, via la fondation, puis nous sommes allés à l’idée de recruter également certains de nos autres amis. »

Les étudiants intéressés à faire partie du programme «School’s Out» peuvent postuler en ligne, avec un crowdfunder pour l’initiative qui travaille actuellement vers un objectif initial de 25 000 $

“Quand une personne souffre, nous souffrons tous, et c’est un moment sans précédent dans l’histoire où nous tous dans le monde sommes unis pour une cause commune”, a déclaré Ellefson. «La musique et les arts ont toujours été parmi nos meilleurs guérisseurs d’une manière qu’aucun autre ne peut faire.»

«School’s Out» est l’une des de nombreuses initiatives que les artistes ont offert pendant cette période d’auto-isolement. Alors que beaucoup s’adressent aux fans et aux autres musiciens dans le besoin, c’est l’un des rares projets musicaux visant à aider les enfants qui sont coincés à la maison.

Pour voir la liste complète des musiciens participants et en savoir plus sur l’initiative, visitez le site officiel de la fondation.