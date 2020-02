Megadeth, Anthrax et Venom Re Action Figures Coming From Super7

Super7 a présenté des prototypes et des échantillons de production pour le prochain heavy metal Réaction chiffres pour la première fois à cette année Salon du jouet à New York. Les prototypes incluent MEGADETHmascotte Vic Rattlehead, le démon de la couverture de VENINc’est “Métal noir” album la personne qui figure sur la couverture de ANTHRAXc’est “Parmi les vivants”.

Super7 est la première maison de design de culture pop et un producteur d’objets de collection, de jouets et de vêtements axés sur le style de vie basé à San Francisco. Dirigé par le designer Brian Flynn, Super7 a exploité les graphismes, l’esthétique et l’énergie de son obsession juvénile pour la science-fiction, les monstres géants, les bandes dessinées, le punk rock, le skateboard, les robots et la rébellion pour construire une entreprise unique et innovante qui traverse toutes les catégories et n’est pas liée par les limites de la fabrication traditionnelle. Outre ses propres produits de marque, Super7 a également conçu, fabriqué et distribué des programmes sous licence officielle pour “Guerres des étoiles”, “Maîtres de l’univers”, l’original “Extraterrestre” et “Planète des singes” films, ainsi que pour les légendes de la musique IRON MAIDEN, MISFITS et KING DIAMOND.

Quand le SLAYER “Show No Mercy” Réaction le chiffre a été publié pour la première fois en février 2019, Flynn a décrit sa connexion personnelle avec le groupe, en disant: “Ayant grandi dans les années 80, le punk rock, le skateboard et le métal étaient étroitement liés. J’ai appris SLAYER d’abord à partir de leurs annonces et avis dans Thrasher magazine. Inutile de dire qu’en tant qu’adolescents, nous étions accrochés à tout ce qui est extrême et SLAYER l’a pris au niveau suivant. Encore à ce jour, SLAYER est en rotation intensive, à la fois personnellement et au bureau, et moi, 14 ans, ne pouvais pas être plus heureux que de faire une figure à partir des illustrations que j’ai dessinées sur des dossiers, des couvertures de cahiers et du papier ligné bleu pendant des années. ”



Super7 a présenté des prototypes et des échantillons de production pour les figurines ReAction de métaux lourds à venir plus tard cette année pour la première fois à Toy Fair! #venom #ironmaiden #anthrax #slayer

«Suivez-moi ou mourrez! Parmi … Parmi … Parmi …….. "#anthrax #amongtheliving #thepreacher

