Megadeth et Lamb Of God annoncent une tournée conjointe en Amérique du Nord

Cette année, deux des plus grands groupes de heavy metal – Megadeth et Lamb Of God – uniront leurs forces pour une tournée à travers l’Amérique du Nord, présentée par SiriusXM. Et pour ajouter à la puissance de feu de cette tournée déjà formidable, Trivium et In Flames se joignent, ce qui en fait le package de musique lourde incontournable de l’année. Les billets seront mis en vente le vendredi 14 février.

Megadeth, alimenté par le retour triomphant de Dave Mustaine sur la scène après son diagnostic et son rétablissement d’un cancer de la gorge, entamera sa première tournée nord-américaine depuis 2017. S’exprimant sur l’annonce épique, le leader et leader de Megadeth, Dave Mustaine, a déclaré: «Bonjour moi! Je suis de retour, mieux que jamais et je viens dans une ville près de chez vous avec Lamb of God, Trivium et In Flames. Si vous voulez une folie de métal à indice d’octane élevé, cette tournée est faite pour vous. »

Lamb Of God a sorti sa première nouvelle musique en cinq ans la semaine dernière avec le single ‘Checkmate’. Le morceau est le premier à sortir du huitième album studio du groupe, qui sortira le 8 mai, qui est l’un des albums de métal les plus attendus et les plus importants de l’année. Commentant leur prochain titre de co-titre, Mark Morton, guitariste en chef de Lamb Of God, ajoute: «Le monde n’a jamais eu besoin de plus de poids qu’aujourd’hui et de haut en bas, cette tournée livre! Lamb Of God a tourné avec et est devenu ami avec tous ces groupes pendant des années, mais pour nous tous, être sur le même projet de loi est quelque chose de très spécial. Venez tôt et restez tard. C’est LA tournée métal de l’année. »

Matt Heafy de Trivium ajoute: «Nous sommes heureux de faire partie de la plus grande tournée de vrai métal de l’année. Cette tournée est l’événement principal et représente le heavy metal et la culture qui l’accompagne. »

Avec le chanteur de In Flames, Anders Fridén déclarant: «Nous avons eu l’honneur d’être invités à rejoindre ce package. En fait, nous étions censés retirer cet été, mais bien sûr, nous ne pouvions pas dire non. Après avoir joué des spectacles avec tous ces gars pendant des années, 2020 va ressembler à une réunion de cul. A bientôt sur la route, Jesterheads! »

Produite par Live Nation, cette tournée épique de 55 villes s’étalera sur l’été et l’automne, débutant le 1 2 juin à Bristow, en Virginie, et frappera toutes les régions des États-Unis avant de s’achever le 13 novembre à Reno, NV. Plusieurs émissions canadiennes sont également prévues. Voir l’itinéraire complet ci-dessous.

Les billets et les packages VIP pour les quatre artistes sont en vente au grand public à partir du vendredi 14 février à 10h heure locale. Citi est la carte de crédit officielle en prévente de la tournée. En tant que tel, les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente et de packages VIP à partir du mardi 11 février à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 13 février à 22h00 heure locale via Citi Entertainment.

Megadeth et Lamb of God jouent les dates de la tournée nord-américaine de 2020 suivantes:

Ven.12 juin 2020: Bristow, VA, Jiffy Lube Live

Sam.13 juin 2020: Charlotte, NC, PNC Music Pavilion

Dim 14 juin 2020: Raleigh, Caroline du Nord, Red Hat Amphitheatre

Mar 16 juin 2020: Virginia Beach, VA, Amphithéâtre des prêts immobiliers de Veterans United

Mer.17 juin 2020: Wantagh, NY, Northwell Health at Jones Beach Theatre

Jeu, 18 juin 2020: Camden, NJ, BB&T Pavilion

Sam.20 juin 2020: Holmdel, NJ, PNC Bank Arts Center

Dim 21 juin 2020: Boston, MA, Rockland Trust Bank Pavilion

Mar.23 juin 2020: Syracuse, NY Amphithéâtre Saint-Joseph de la santé à Lakeview

Mer.24 juin 2020: Providence, RI, Bold Point Park

Ven 26 juin 2020: Darien Center, NY, Darien Lake Amphitheatre

Dim 28 juin 2020: Burgettstown, Pennsylvanie, S&T Bank Music Park

Lun.29 juin 2020: Toronto, ON, Budweiser Stage

Mer.1 juil.2020: Detroit, MI, DTE Energy Music Theatre

Jeu.2 juil.2020: Mount Pleasant, MI, Soaring Eagle Casino Amphitheatre

Ven.3 juil.2020: Indianapolis, IN, Ruoff Music Center

Dim 5 juil.2020: Atlanta, GA, Ameris Bank Amphitheatre

Mar.7 juil.2020: Cincinnati, OH, PNC PAVILION

Mer.8 juil.2020: Cleveland, OH, Jacobs Pavilion at Nautica

Ven 10 juil.2020: Chicago, IL, Hollywood Casino Amphitheatre

Sam.11 juil.2020: St.Louis, MO, Hollywood Casino Amphitheatre

Dim 12 juillet 2020: Nashville, TN, Nashville Municipal Auditorium

Mar.14 juil.2020: Rogers, AR, Walmart AMP

Jeu, 16 juil.2020: Austin, TX, Germania Insurance Amphitheatre

Ven.17 juil.2020: Houston, TX, The Cynthia Woods Mitchell Pavilion

Sam.18 juil.2020: Irving, TX, The Pavilion at Toyota Music Factory

Lun.20 juil.2020: Albuquerque, NM, Amphithéâtre Isleta

Mar.21 juil.2020: Phoenix, AZ, Arizona Federal Theatre

Jeu.23 juil.2020: Irvine, Californie, FivePoint Amphitheatre

Sam.25 juil.2020: Auburn, WA, White River Amphitheatre

Dim.26 juil.2020: Portland, OR Moda Center

Mer.29 juil.2020: Salt Lake City, UT, Amphithéâtre USANA

Jeu.30 juil.2020: Pocatello, ID, Amphithéâtre Portneuf Health Trust

Sam.1 août 2020: Concord, CA, Concord Pavilion

Ven.2 oct.2020: West Palm Beach, FL, Amphithéâtre financier iTHINK

Mar.6 oct.2020: Birmingham, AL, Oak Mountain Amphitheatre

Mer.7 oct.2020: Nouvelle-Orléans, Louisiane, UNO Lakefront Arena

Ven.9 oct.2020: Corpus Christi, TX, American Bank Center Arena

Dim.11 oct.2020: El Paso, TX, Don Haskins Center

Mer.14 oct.2020: Springfield, MO, JQH Arena

Ven.16 oct.2020: Kansas City, MO, Sprint Center

Mer.21 oct.2020: Columbus, OH, Schottenstein Center

Ven.23 oct.2020: Huntington, Virginie-Occidentale, Mountain Health Arena

Sam.24 oct.2020: Bethlehem, Pennsylvanie, le Wind Creek Event Center

Mar.27 oct.2020: Québec, QC, Centre Vidéotron

Mer.28 oct.2020: Laval, QC, Place Bell

Ven.30 oct.2020: Manège militaire de St. Paul, MN

Sam.31 oct.2020: Green Bay, WI, Resch Center

Lun.2 nov.2020: Omaha, NE, Baxter Arena

Mar. 3 nov.2020: Sioux Falls, SD, Denny Sanford PREMIER Centre

Jeu.5 nov.2020: Denver, CO, Pepsi Center

Sam.7 nov.2020: Las Vegas, NV Mandalay Bay Events Center

Mar.10 nov.2020: Spokane, WA, Spokane Arena

Mer.11 nov.2020: Nampa, ID, Ford Idaho Center Arena

Ven 13 novembre 2020: Reno, NV, Reno Events Center.

Écoutez le meilleur de Megadeth sur Apple Music et Spotify.