Megadeth joue sa première émission depuis le diagnostic de cancer de Dave Mustaine (vidéo)

MEGADETH a joué son premier spectacle depuis le chanteur Dave Mustainediagnostic de cancer de la gorge plus tôt ce soir (lundi 20 janvier) à Helsinki, en Finlande. Il a marqué la première apparition live du groupe en 15 mois.

Mustaine et ses camarades de groupe ont ouvert pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS à la Hartwell Arena avec un ensemble de 11 chansons qui comprenait des favoris tels que “Hangar 18”, “La paix vend” et “Symphonie de destruction”.

MEGADETHLa setlist était la suivante:

01. Hangar 18



02. Se reveiller mort



03. Balles transpirantes



04. Patrouille de l’aube



05. Confiance



06. A Tout Le Monde



07. Louve



08. Dystopie



09. Symphonie de destruction



dix. La paix vend

Bis:

11. La guerre sainte est la peine due

Des séquences vidéo filmées par des fans de l’émission peuvent être vues ci-dessous.

MEGADETHtournée avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS et MAUVAIS LOUPS visitera 13 autres pays européens avant de se terminer le 20 février au Budapest Sportarena à Budapest, en Hongrie.

Les 58 ans MEGADETH Le leader a révélé son diagnostic de cancer en juin dernier sur les réseaux sociaux. Cinq mois plus tard, il a accordé une interview à Pierre roulante dans lequel il a dit qu’il n’était pas officiellement en rémission mais qu’il avait terminé le traitement nécessaire et avait commencé la réadaptation. Il a également crédité sa foi pour l’avoir traversé l’épreuve.

“Je prie depuis longtemps, et quand tout cela a échoué, j’ai beaucoup prié”, a-t-il déclaré. “Je ne le force à personne; je ne ferais jamais ça. Mais j’ai prié à ce sujet, et je crois que c’est la raison pour laquelle j’ai été guéri si vite. Beaucoup d’âne va probablement grandir ensemble en ce moment” que j’ai dit cela, mais la vérité est que tout le monde a ses propres choses en lesquelles il croit. Et je crois que prendre bien soin de moi et être en bonne forme physique et spirituelle m’a ramené à ce point. “

Bien que la plupart des MEGADETHLes dates de la tournée 2019 ont été annulées Mustaine combattu la maladie, le MEGADETH-curé Megacruise – qui a eu lieu en octobre – est toujours parti comme prévu, avec Dave absent du navire.



