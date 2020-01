Megadeth joue son premier spectacle depuis le diagnostic de cancer de Dave Mustaine

L’une des pires nouvelles pour le monde du rock / métal en 2019 a été le diagnostic de cancer de la gorge de Dave Mustaine. Quand ils l’ont rendu public, Il était impossible de ne pas penser que les jours de Megadeth et Mustaine étaient révolus. Mais le seul qui pouvait écrire l’avenir de ces pages blanches était Dave lui-même, qui n’avait jamais perdu espoir de se remettre de cette bataille.

Heureusement Seulement quatre mois plus tard, Mustaine a annoncé qu’il avait terminé son traitement et qu’il était sans cancer. À partir de là, ce n’était qu’une question de temps pour les voir revenir faire ce qu’ils faisaient le mieux. Maintenant, en janvier, il était chargé de revoir Megadeth avec Mustaine sur scène.

Son spectacle à Helsinki, en Finlande, était le premier concert de Megadeth depuis octobre 2018. Les plans de tournée de Megadeth ont été suspendus pour deux raisons différentes en 2019. Premièrement, le groupe était prêt à soutenir Ozzy Osbourne lors de sa tournée nord-américaine, mais il a été annulé quand Ozzy a été gravement blessé lors d’une mauvaise chute à la maison. . Puis, en juin, Mustaine a révélé qu’il combattait le cancer de la gorge, forçant le légendaire thrash à annuler tous les spectacles restants de 2019.

Megadeth est revenue sur scène en tant que soutien direct de la tournée européenne Five Finger Death Punch. Lors du premier concert de la marche Megadeth lundi, le groupe a joué un ensemble de 11 chansons chargées de classiques tels que “Hangar 18”, “A Tout Le Monde”, “Symphony of Destruction” et plus proche “Holy Wars … The Punishment” Parce que “. Le fait qu’ils servent actuellement de groupe de soutien permettra à Megadeth de reprendre le rythme avant de jouer des sets plus longs. Voir ici l’incroyable retour de Mustaine sur scène: