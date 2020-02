Megadeth + Lamb Of God: la première date de rumeur pour 2020 Mayhem Festival a été divulguée

La première date de cette année Festival Mayhem – dont la rumeur veut que MEGADETH et AGNEAU DE DIEU – fuite: 10 juillet à Tinley Park, Illinois. L’information a été révélée par le DJ / promoteur de Chicago metal Nick Fury dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

La liste complète des spectacles, ainsi que les détails du reste du package, devraient être disponibles la semaine prochaine.

Il y a trois semaines, BLABBERMOUTH.NET a été le premier point de vente à rendre compte MEGADETH et AGNEAU DE DIEU‘implication possible de cette année Grabuge.

AGNEAU DE DIEU précédemment participé à l’édition 2010 de Grabuge, tandis que MEGADETH a participé à l’édition 2011 du festival itinérant.

Pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation officielle des actes qui participeront à l’édition 2020 de Grabuge, qui a récemment annoncé son retour après une absence de cinq ans.

Grabuge a été fondée en 2008 par Vans Warped Tourc’est Kevin Lyman et son partenaire John Reese. Au fil des ans, des groupes tels que NŒUD COULANT, SLAYER, IMMOBILE EN BLANC, DEMANDER ALEXANDRIE et SOUS SERMENT ont participé à l’événement.

Suivant le SLAYER-l’édition 2015 de Grabuge, Reese a déclaré que le festival touchait à sa fin, à la lumière de la faible fréquentation et des paroles peu aimables de SLAYER guitariste Kerry King.

“Festival Rockstar Energy Drink Mayhem 2015 touche à sa fin, ” Reese a écrit dans un article sur les réseaux sociaux en août 2015. “Tout ce que je sais, c’est que nous avons tous fait de notre mieux pour faire Grabuge une maison pour les artistes, une plate-forme pour les groupes afin d’augmenter leur base de fans et un endroit où les gens se sentent les bienvenus. “

Quelques semaines plus tôt, Lyman a critiqué la scène métal pour la fréquentation inférieure à la normale à l’édition 2015 de l’événement itinérant. La tournée a été plus petite cette année-là, avec moins de groupes dans l’ensemble et moins d’actes “dignes des titres” au sommet.

En plus de SLAYER, la programmation en vedette KING DIAMOND comme têtes d’affiche, avec HELLYEAH, LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA et WHITECHAPEL parmi les actes de soutien.

“Les groupes au sommet exigent tous un certain niveau de frais pour être en tournée”, Lyman dit au Detroit Free Press en juillet 2015. “Contrairement au punk rock, le métal ne sait jamais comment faire un pas en arrière pour faire avancer toute la scène … Ce qui s’est passé, c’est que le métal a chassé les filles parce que ce qui s’est passé était du métal vieilli. Le métal est devenu gris, chauve et gras.”

Roi dit plus tard au Houston Press que le problème avec l’événement de cet été ne résidait pas tant dans les groupes de metal eux-mêmes que dans la façon dont le festival était réservé.

“Je n’ai pas pris quoi[[Lyman]a dit personnellement, ” Kerry m’a dit. “Il avait définitivement un micro placé devant lui et a dit des conneries qui nuisent à cette tournée et à toutes les tournées qu’il a à l’avenir – pas seulement Grabuge, mais tout ce qu’il promeut. Parce que, pour moi, il s’est suicidé en affaires.

“À la fin de la journée, je pense que ce qui est arrivé à Grabuge c’est qu’ils ont attendu trop tard dans le jeu pour obtenir le talent dont ils avaient besoin pour réussir. ” Kerry a continué. “Parce que ce qui se passe, c’est que les gens sont réservés si tôt ces jours-ci qu’il semble que tous les groupes qui auraient pu faire de ce succès un succès jouent maintenant en Europe au lieu d’être sur un festival américain. Cela a simplement réduit le vivier de talents qu’il ne pourrait l’être. ”



FUITE:



7/10 – Megadeth / Lamb of God – Tinley Park, Il



Attendez-vous à une annonce complète de la tournée la semaine prochaine.

Publié par DJ Nick Fury le jeudi 6 février 2020

