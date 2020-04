Megadeth offre un masque «Vic Rattlehead» gratuit à chaque commande de chemise

MEGADETH offre gratuitement Vic Rattlehead masque avec chaque commande du nouveau groupe “Compte à rebours jusqu’à extinction” T-shirt à manches longues et / ou “déchiré”. Une partie du produit de ces chemises sera reversée aux efforts de secours de COVID-19.

Pour plus d’informations, accédez à cet emplacement.

Plus tôt dans la semaine, MEGADETH homme principal Dave Mustaine a exhorté les fans du groupe à faire leur part pour garder tout le monde en bonne santé pendant qu’ils sont à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. Il a déclaré dans un message vidéo: “J’espère que vous prenez le temps de rester à l’intérieur et de vous mettre en quarantaine et surtout de prendre beaucoup de temps pour vous laver les mains. Moi, je suis resté à l’intérieur – je suis au jour 12 en ce moment – et je me lave beaucoup les mains et j’écoute beaucoup de MEGADETH musique, mettre la touche finale à un nouveau livre et travailler sur le nouveau MEGADETH album. Et j’ai hâte de faire notre prochaine tournée, une fois que tout sera terminé. “

Mustaine a passé la majeure partie de 2019 à recevoir un traitement pour un cancer de la gorge avec lequel il a été diagnostiqué en mai dernier.

Les premières sessions pour MEGADETHLe 16e album studio à venir a eu lieu l’année dernière à Franklin, Tennessee avec un coproducteur Chris Rakestraw, qui a déjà travaillé sur 2016 “Dystopie”.

MEGADETHLe prochain LP sera le premier à présenter le batteur Dirk Verbeuren (ex-TRAVAUX DE SOL), qui a rejoint le groupe il y a près de quatre ans.



Nouveau T-shirt et masque gratuit

Le nouveau tee-shirt Countdown To Extinction est maintenant disponible pour une durée limitée, y compris le masque Vic Rattlehead gratuit avec chaque commande. Une partie de tous les bénéfices sera reversée aux efforts de secours de COVID-19: https://gtly.to/qc8W1LKyS

Publié par Megadeth le vendredi 3 avril 2020

