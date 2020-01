Megadeth reviendra sur scène avec Dave Mustaine!

L’année dernière, une histoire a secoué le monde du métal en général, Dave Mustaine, le chanteur et fondateur de Megadeth a informé les fans et le monde entier qu’il souffrait d’un cancer de la gorge, il aurait donc dû subir un traitement approfondi qui le conduirait à s’absenter des scénarios. Heureusement, quelques mois plus tard, le bassiste du groupe, David Ellefson a confirmé que le guitariste était déjà en train de récupérer, mais maintenant ils ont annoncé qu’ils reviendraient sur scène avec leur leader.

Via votre compte Twitter, le groupe a publié une brève déclaration confirmant qu’ils étaient de retour. «Megadeth est de retour. Nous avons hâte de vous voir et de jouer pour vous tous à Killing Road 2020! Quelles chansons voulez-vous entendre? », Était ce que les membres ont partagé avec tous leurs fans.

Megadeth est de retour! Nous avons hâte de voir et de jouer pour vous tous sur Killing Road en 2020! Quelles chansons voulez-vous entendre? pic.twitter.com/RZOcoaHwfG

– Megadeth (@Megadeth) 7 janvier 2020

Rappelons qu’avant de connaître la terrible maladie de Dave, le groupe de thrash metal avait prévu une énorme tournée en Europe, qu’ils ont dû reporter mais maintenant ils reprendront pour remplir le chanteur et le guitariste d’énergie et de bonnes vibrations. En plus de cette énorme nouvelle pour tous les fans de Megadeth et de métal, il est possible que lors de cette tournée, ils entreprennent avec Five Finger Death Punch, ils donnent au public des rolas complètement sortis du studio.

Selon Consequence of Sound, Mustaine leur a dit qu’il s’attendait à sortir une nouvelle musique à jouer dès que possible et dans l’un de ceux pour sortir un nouvel album avant la prochaine tournée qu’ils ont prévue pour l’hiver 2020. Apparemment, M. Dave Mustaine est déjà plus que rétabli et a beaucoup de projets pour l’avenir, c’est un plaisir de savoir qu’il va bien.