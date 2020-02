Megadeth s’apprête à entrer en studio pour terminer l’enregistrement de son album 16!

Si un groupe a eu une année vraiment compliquée, c’est Megadeth. Il y a neuf mois, son leader et chanteur Dave Mustaine a révélé la nouvelle qui a choqué le monde du métal: on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. A cette époque, beaucoup ont terminé leur carrière et donc Megadeth. Mais en tant que véritable maître du métal, il est sorti vainqueur de cette bataille et a réussi à retrouver sa santé. Maintenant, les légendes retournent au studio pour terminer ce qu’elles ont laissé en suspens pendant près d’un an.

C’était en mai 2019 lorsque Megadeth est entrée en studio pour enregistrer l’album 16 de leur carrière, mais comme vous le savez, cela a été interrompu par le cancer de Mustaine. Heureusement, il a été diagnostiqué bien à l’avance et pratiquement en un clin d’œil (4 mois plus tard), Dave a terminé son traitement et s’est déclaré sans cancer. Il a fallu encore trois mois pour le revoir sur scène et pour terminer ce roman de la meilleure des manières, sa visite en studio est déjà un fait absolu.

Comment n’entendez-vous pas parler de cette excellente nouvelle? Le groupe a partagé la mise à jour de l’album dans un message de remerciement à ceux qui ont travaillé sur leur récente tournée européenne: «Nous sommes rentrés chez nous pour une courte pause, avons enregistré l’album 16, puis nous avons préparé notre tournée estivale avec Lamb of God, Trivium et En Flames… Vous ne voulez pas manquer ce que nous avons prévu pour vous! »

Nous voulions remercier les groupes avec lesquels nous avons joué, notre incroyable équipe travailleuse, les lieux, la sécurité et nos fans inconditionnels. Nous rentrons à la maison pour une courte pause, enregistrons l’album 16 et préparons ensuite notre tournée estivale avec @lambofgod, @TriviumOfficial et @InFlames_SWE. Achetez vos billets maintenant! pic.twitter.com/n2gBr6mXsG

– Megadeth (@Megadeth) 23 février 2020

Ce nouvel album arrivera dans le prolongement du lauréat du Grammy Award 2016 Dystopia. Avant que Mustaine ne quitte le studio à cause de son diagnostic, le groupe avait commencé les étapes préliminaires du processus d’enregistrement. En fait, Dave avait déjà dit qu’il avait huit chansons prêtes pour le nouvel album. Soyez donc patient et espérez le meilleur pour ce nouvel album.