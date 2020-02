Megadeth va commencer à enregistrer un nouvel album avant de prendre la route avec Lamb of God

MEGADETH se prépare à entrer en studio pour commencer le suivi de son seizième album.

Le groupe a dévoilé ses plans d’enregistrement au cours du week-end tout en remerciant ses fans et son équipe pour une tournée européenne réussie avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS qui s’est terminée samedi 22 février à Sofia, en Bulgarie.

MEGADETH a écrit: “Nous voulions remercier les groupes avec lesquels nous avons joué, notre incroyable équipe travailleuse qui nous aide à présenter le meilleur spectacle possible nuit après nuit, les lieux, la sécurité et nos fans inconditionnels qui ont voyagé très loin pour nous voir jouer. Cela signifie le monde pour nous! Un merci tout spécial à Cullen et Ellie à adidas pour nous avoir mis en place avec ces superbes vestes! Nous a gardé au chaud dans ces belles villes européennes gelées.

“Nous rentrons à la maison pour une brève pause, enregistrons l’album 16 puis nous préparons notre tournée d’été avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et EN FEU. Achetez vos billets maintenant, vous ne voulez pas manquer ce que nous avons prévu pour vous! “

En décembre dernier, MEGADETH homme principal Dave Mustaine a parlé à Rolling Stone de la direction musicale du nouveau matériel du groupe. Il a dit “Les chiens de Tchernobyl” a une sensation similaire à celle de 2016 “Dystopie” album, alors qu’il a dit “Plus rapide que tout le reste” et “Rattlehead, deuxième partie” – qui n’ont pour l’instant que des titres de travail – parlent d’eux-mêmes.

Selon Mustaine, David Ellefson a contribué une ballade à la demande du chanteur qui mettra en vedette le chant du bassiste pour la première fois. “Je lui ai dit:” Quelle était la plus grande chanson BAISER jamais eu?'” Mustaine m’a dit. “Il part, «Beth». J’ai dit: ‘Ouais, on devrait écrire une chanson comme «Beth», où c’est une ballade et c’est juste vous qui la chantez. Je pense que tu devrais écrire une chanson sur ce que c’est que d’être MEGADETH avec moi, parce que j’ai lu toutes vos paroles, et je sais que vos paroles sont destinées à moi. Tu es vexé. Alors pourquoi n’écris-tu pas à ce sujet? “”

Il a ajouté: “Je vais essayer de travailler dessus maintenant pour cet album, et si ça ne monte pas sur cet album, je vais essayer de travailler dessus sur le prochain album. Parce que c’était vraiment cool de voir Ellefson écrire quelque chose et l’entendre chanter. “

Les premières sessions pour MEGADETH16e album studio a eu lieu à Franklin, Tennessee avec un coproducteur Chris Rakestraw, qui a précédemment travaillé sur “Dystopie”.

Mustaine a passé la majeure partie de 2019 à recevoir un traitement pour un cancer de la gorge avec lequel il a été diagnostiqué en mai dernier.

MEGADETHLe prochain LP sera le premier à présenter le batteur Dirk Verbeuren (ex-TRAVAUX DE SOL), qui a rejoint le groupe il y a près de quatre ans.

Guitariste Kiko Loureiro a fait ses débuts d’enregistrement avec MEGADETH sur “Dystopie”, dont le titre a été honoré dans la catégorie “Best Metal Performance” au 2017 Grammy Awards.

MEGADETH et AGNEAU DE DIEULa tournée de 55 dates sera divisée en deux étapes, dont la première débutera le 12 juin au Jiffy Lube Live à Bristow, en Virginie, et se terminera le 1er août au Pavillon Concord à Concord, en Californie. La deuxième course sera lancée le 2 octobre à l’amphithéâtre financier iTHINK de West Palm Beach, en Floride, et se poursuivra jusqu’au 13 novembre au Reno Events Center de Reno, au Nevada.

Mustaine et Ellefson sont les deux membres originaux restants de MEGADETH, créée en 1983, à la suite de Mustainelicenciement de METALLICA.



Nous voulions remercier les groupes avec lesquels nous avons joué, notre incroyable équipe travailleuse qui nous aide à offrir le meilleur spectacle possible …

Publié par Megadeth le samedi 22 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).