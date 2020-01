Megadeth: Vidéo des coulisses du concert d’Amsterdam

MEGADETH guitariste Kiko Loureiro a mis en ligne des images des coulisses du concert du groupe le 26 janvier à AFAS Live à Amsterdam, aux Pays-Bas. Découvrez-le ci-dessous.

MEGADETH est actuellement en route en Europe en tant que loi de soutien POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS. Le trek a débuté le 20 janvier à Helsinki, en Finlande, et se terminera le 22 février à Sofia, en Bulgarie. Le concert d’Helsinki était MEGADETHest le premier depuis le leader Dave Mustaine a été diagnostiquée avec un cancer de la gorge et sa première apparition en direct depuis 15 mois.

Les 58 ans MEGADETH Le leader a révélé son diagnostic de cancer en juin dernier sur les réseaux sociaux. Cinq mois plus tard, il a accordé une interview à Pierre roulante dans lequel il a dit qu’il n’était pas officiellement en rémission mais qu’il avait terminé le traitement nécessaire et avait commencé la réadaptation. Il a également crédité sa foi pour l’avoir traversé l’épreuve.

Bien que la plupart des MEGADETHLes dates de la tournée 2019 ont été annulées Mustaine combattu la maladie, le MEGADETH-curé Megacruise – qui a eu lieu en octobre – est toujours parti comme prévu, avec Dave absent du navire.

MEGADETH travaille sur son 16e album, dont le bassiste David Ellefson dit devrait sortir au début de l’année prochaine.



