Megan Thee Stallion affirme que le label ne la laissera pas sortir une nouvelle musique

Megan Thee Stallion affirme que le label 1501 Entertainment l’empêche de sortir de nouvelles musiques. Le rappeur de Houston a brièvement parlé de la question lors d’une session en direct sur Instagram un peu plus tôt dans la journée (1er mars). À un moment donné, elle a dit qu’elle ne comprenait pas ce qui était dans son contrat lorsqu’elle a initialement signé avec le label, affirmant que certains détails ne lui étaient pas apparus avant de signer avec Roc Nation. Elle affirme ensuite que lorsqu’elle a demandé à renégocier son contrat avec 1501, le label ne le permettrait pas.

«Dès que j’ai dit:« Je veux renégocier mon contrat », tout est parti», a déclaré Megan lors de la session en direct sur Instagram. «Tout s’est mal passé. Tout est parti à gauche. Alors maintenant, ils disent à une garce qu’elle ne peut laisser tomber aucune musique. ” Retrouvez ci-dessous un extrait de la session Instagram de Megan en direct.

Pitchfork a contacté les représentants de Megan Thee Stallion et 1501 pour d’autres commentaires.

Megan Thee Stallion says that 1501 isn’t letting her drop new music due to her requesting to renegotiate her contract. pic.twitter.com/4Uz5vXwmD0

— Ronald Isley (@yoyotrav) March 1, 2020