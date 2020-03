Megan Thee Stallion dit que son label bloque la sortie de nouvelles musiques

La rappeuse texane Megan Thee Stallion dit que la renégociation de son contrat a conduit à un méchant différend avec son label.

Son prochain album, Suga, devrait sortir le 2 mai. Cette sortie pourrait ne pas avoir lieu après que l’un de ses labels ait gelé ces plans. La rappeuse dit qu’elle a signé avec 1501 Certified Entertainment il y a plusieurs années mais qu’elle n’a pas compris les termes.

“Quand j’ai signé, je ne savais pas vraiment ce qui était dans mon contrat”, a-t-elle expliqué sur Instagram. «Quand j’ai rejoint Roc Nation, j’ai eu une gestion – une vraie gestion. J’ai de vrais avocats. Ils étaient comme, “Savez-vous que cela est dans votre contrat?” Et je me suis dit: “Oh putain, c’est fou – non, je ne savais pas.”

Megan dit qu’elle a tenté de renégocier le contrat avec 1501, et «bientôt tout est parti. Tout s’est mal passé », a-t-elle déclaré.

Les hashtags #FREEMEG et #FREETHESTALLION sont en vogue sur Twitter parmi ses fans. Mais l’admission a également suscité quelques critiques. “Elle a littéralement dit qu’elle n’avait pas lu son premier contrat”, a déclaré une critique sur Twitter. Megan a répondu, se défendant et clarifiant son point.

“Ce n’est pas que je ne l’ai pas lu littéralement – c’est que je ne comprenais pas une partie du verbiage à l’époque”, a-t-elle écrit sur Twitter. «Maintenant que je le fais, je veux juste que ce soit corrigé», a-t-elle terminé.

En raison de la tentative de renégociation, Megan dit que 1501 bloque la sortie de nouvelles musiques.

«C’est vraiment juste un match gourmand. C’est vraiment juste vraiment gourmand. N’essayait pas de quitter l’étiquette, n’essayait pas de donner à quiconque de l’argent auquel il pensait avoir droit. Je voulais juste renégocier de la merde », a-t-elle déclaré à ses fans sur Instagram.

Megan dit qu’elle est déçue par l’expérience depuis qu’elle a choisi 1501 pour «l’ambiance familiale». 1501 est un label basé à Houston fondé par l’ancien joueur de baseball Carl Crawford. Elle est également signée chez 300 Entertainment et a un accord de gestion avec Roc Nation de Jay-Z.