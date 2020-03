Megan Thee Stallion dit qu’elle sortira son nouvel album Suga cette semaine

Megan Thee Stallion a annoncé qu’elle sortira son premier album Suga ce vendredi 6 mars. Le projet en huit volets devrait inclure son single «B.I.T.C.H.», ainsi que des collaborations avec Kehlani et Gunna. Découvrez la couverture et la tracklist de Suga ci-dessous.

Plus tôt cette semaine, Megan Thee Stallion a affirmé que son label 1501 Certified Entertainment l’empêchait de sortir de la nouvelle musique. Elle a ensuite déposé une plainte contre 1501 pour se retirer de son contrat. Après avoir déposé sa plainte, Meg a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) d’un juge de district du comté de Harris, au Texas, qui lui permet de sortir de la nouvelle musique.

Hier, 1501 et son fondateur / PDG Carl Crawford ont déposé une requête d’urgence pour dissoudre les rapports TRO, TMZ et Pitchfork peut confirmer via les dossiers judiciaires. Dans la requête, les avocats de 1501 et Crawford soutiennent que l’accord de distribution de Megan Thee Stallion avec 1501 et 300 Entertainment accorde aux labels «le droit de fixer et d’approuver les dates de sortie» de sa musique et que le rappeur de Houston «ne peut faire valoir aucun de ces droits en vertu de l’un ou l’autre accord. “

De plus, les avocats soutiennent que le TRO devrait être révoqué parce que Meg n’a pas informé 1501 et Crawford de la demande initiale de TRO et, à la place, affirment-ils, sont allés à TMZ avec les nouvelles. Ils écrivent:

[Megan Thee Stallion] aurait pu fournir l’avis requis à [1501

Certified Entertainment and Carl Crawford] et a tenu l’audience

demandant le TRO avant la date du 6 mars 2020 actuellement désignée

pour sortir sa musique. Au lieu de cela, le média tabloïd

TMZ a reçu le TRO quelques heures avant [Megan Thee Stallion] servi [1501

and Crawford] avec tout avis concernant la demande ou la délivrance de

le TRO.

Dans une interview avec Billboard plus tôt cette semaine, Crawford a qualifié le procès de Meg de «mensonge complet», ajoutant: «Rien n’est vrai, a-t-elle dit.»

Pitchfork a contacté les représentants et avocats de 1501 Certified Entertainment, ainsi que les représentants de Megan Thee Stallion, pour des commentaires et plus d’informations.

