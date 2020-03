Megan Thee Stallion poursuit le label pour sortir de son contrat

Megan Thee Stallion a allégué hier (1er mars) que son label 1501 Certified Entertainment l’empêchait de sortir de la nouvelle musique. Le rappeur de Houston a fait ces déclarations lors d’une session en direct sur Instagram, déclarant que les termes de son contrat n’étaient pas clairs pour elle lors de la signature avec 1501, et que lorsqu’elle a demandé à renégocier le contrat, elle n’a pas été autorisée à publier de nouveaux travaux. Le rappeur a maintenant déposé une plainte contre le label demandant la résiliation de son contrat, et une ordonnance d’interdiction temporaire a été accordée pour permettre la sortie de la nouvelle musique, confirment les rapports et les documents TMZ consultés par Pitchfork.

Aujourd’hui, un juge de district du comté de Harris au Texas a accordé à Megan Thee Stallion une demande d’ordonnance de ne pas faire, qui vise à contrecarrer les tentatives de 1501 de l’empêcher de publier de “nouveaux dossiers” le vendredi 6 mars. L’ordonnance de non-communication empêcherait également 1501 de menacer la rappeur sur les réseaux sociaux. La commande expirera le 16 mars à 23 h 59. Le rappeur a depuis confirmé apparemment que l’ordonnance de non-communication signifie que les fans peuvent s’attendre à entendre de nouvelles chansons cette semaine.

Le procès a été déposé aujourd’hui (2 mars) contre 1501 et le responsable du label Carl Crawford. Megan poursuit pour au moins 1 million de dollars de dommages et intérêts et demande que son contrat soit déclaré nul ou résilié. La poursuite prétend que le contrat dicte que 1501 a droit à 60% de son revenu d’enregistrement. Les 40% restants seraient attribués à Megan, mais la poursuite prétend qu’elle doit utiliser cette partie des revenus pour payer les artistes, mixeurs, remixeurs et ingénieurs.

Ailleurs dans le procès, Megan Thee Stallion et ses avocats détaillent la nature «déraisonnable» de son contrat. Le contrat donne à 1501 et à Crawford 50% de ses publications, 30% de ses revenus de tournées, 30% de son merchandising, le contrôle de tous les droits de merchandising et une réduction de ce qu’on appelle ses “ revenus passifs ” (c’est-à-dire des parrainages et des accords de parrainage). Le procès prétend également que 1501 n’a pas tenu compte des revenus qu’ils ont gagnés “malgré des demandes répétées”, qualifiant toutes les informations partagées par l’étiquette de “délibérément et trompeusement vagues”.

Il a également affirmé dans le procès que 1501 avait fait de «fausses représentations» à propos de la société lors de sa signature, y compris une prétendue allégation selon laquelle un cadre musical bien connu à Houston était un label «partenaire» alors que cette personne était en fait un consultant tiers. Il est également affirmé que 1501 n’a pas «expliqué la nature complète du contrat». Megan affirme qu’elle n’a signé qu’en raison d’une série de «fausses déclarations et omissions».

Il est également affirmé que le label “n’a pas pris les mesures de base nécessaires”, comme l’enregistrement de ses droits d’auteur et de ses marques. Le procès indique que la négligence du label dans le dépôt des marques a laissé une ouverture à «un tiers sans propriété intellectuelle dans [Megan’s] actifs »a enregistré ses marques en leur nom.

Megan elle-même a déposé une déclaration à l’appui du procès. Elle prétend que 1501 ne lui a jamais payé que 15 000 $ et cite de multiples «menaces directes et voilées» de Crawford et J. Prince. Elle cite spécifiquement un mugshot récemment apparu de Megan d’une arrestation quand elle avait 19 ans, disant qu’il a été “clairement divulgué par quelqu’un dans le camp 1501” et “conçu pour me nuire et ma carrière.” Le producteur de Megan, Lil Ju (“Big Ole Freak”) a également partagé une déclaration affirmant qu’il avait reçu des menaces de Crawford.

“Nous sommes très heureux que la Cour ait accordé notre demande TRO, et ravie que le monde puisse maintenant entendre la nouvelle musique de Megan le 6 mars”, a déclaré l’avocat de Megan, Richard Busch, dans un communiqué. “Nous allons maintenant procéder aux autres réclamations énoncées dans la pétition.”

Pitchfork a contacté le 1501 pour commenter.

NEW MUSIC WILL BE DROPPING 🙏🏽🔥 — HOT GIRL MEG (@theestallion) March 3, 2020

Cet article a été initialement publié le 2 mars à 21 h 26. Est. Dernière mise à jour le 2 mars à 22 h 06 Est.

.