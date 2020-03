Et respire. Les nuits sombres et hivernales s’estompent, le gel du matin devient rosé et le soleil rampe plus haut dans le ciel chaque jour. Alors que nous commençons à décongeler et à nous diriger vers les premiers mois de bonheur du printemps, nous avons compilé une playlist joyeusement chaleureuse de morceaux classiques pour vous aider à vous détendre au printemps. Explorez notre sélection des meilleures musiques classiques pour le printemps avec 10 pièces essentielles.

Écoutez ‘Spring’ de The Four Seasons de Vivaldi, interprété par Janine Jansen, sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleures musiques classiques pour le printemps.

Meilleure musique classique pour le printemps: Top 10 morceaux

10. Delius: En entendant le premier coucou au printemps

Le poème sonore de Delius On Hearing The First Cuckoo In Spring est un bel exemple de la nature se manifestant sous forme musicale et l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour le printemps. Il commence par un thème chantant et chantant dans les cordes, imitant parfaitement l’appel d’un coucou, avant de se transformer organiquement en une douce cacophonie d’oiseaux tweeting. Delius tisse également une chanson folklorique norvégienne traditionnelle dans le tissu terreux de la pièce, lui donnant une sensation pastorale facile.

9. Schumann: Symphonie n ° 1, «The Spring Symphony»

Une grande fanfare de cuivres annonce le début du printemps SchumannEst la première symphonie. On dit que cette ouverture jubilatoire et festive est inspirée par ces lignes d’Adolf Böttger:

O wende, wende deinen Lauf –

Im Thale blüht der Frühling auf!

O tour, O tour et changez de cap –

Dans la vallée, le printemps fleurit!

Un premier mouvement dynamique et chargé s’ensuit, suivi d’un deuxième exaltant, lyrique, chantant, comme un tiers de danse, avant une finale animée et triomphante.

8. Stravinsky: Le Sacre Du Printemps / The Rite Of Spring

Une œuvre probablement mieux décrite comme marmite classique… mais on aime ou on déteste, StravinskyBallet du Sacre Du Printemps / Le rite du printemps est un hommage tordu au printemps. Situé dans la Russie païenne, la partition est basée presque entièrement sur des fragments de pas plus de neuf chansons folkloriques russes traditionnelles. La musique est fortement dissonante et rythmiquement agressive, créant un monde sonore qui évoque le rustique tout en empiétant sur le primitivisme. La partition de Stravinsky est presque aussi provocante que la chorégraphie originale de Vaslav Nijinsky.

7. Beethoven: Sonate pour violon n ° 5, «Sonate de printemps»

Nous revenons à un terrain plus familier après avoir jeté un coup d’œil à l’offre musicale printanière de Stravinsky avec BeethovenSonates pour violon toujours aussi charmantes. Le cinquième (1801) est typiquement beethovenien dans sa virtuosité technique et sa simplicité élégante. Le lyrisme fleuri et flamboyant, contrastant parfois avec un accompagnement de piano bourdonnant et vif, donne certainement à cette sonate magnifiquement conçue son surnom.

6. Grieg: «To Spring» de Lyric Pieces

Du troisième livre des Pièces lyriques de Grieg, cette miniature de piano pittoresque résume à la fois la nature délicate et presque fragile du printemps ainsi que l’excitation de nouveaux débuts audacieux que les saisons offrent. La section d’ouverture est délicate, avec une mélodie tumbling dans le registre supérieur avec des carillons doux et sonnants. En descendant du piano vers le registre plus riche et plus bas, la section centrale devient plus courageuse, avant de revenir au premier thème avec un accompagnement fluide.

5. Copland: printemps des Appalaches

La suite orchestrale Appalachain Spring, issue du ballet du même nom en 1944, est un autre hommage musical enchanteur au printemps. La suite est légèrement instrumentée pour un orchestre de chambre de 13 membres, mais la musique évoque magnifiquement les images, les sentiments et les sons du printemps dans une merveilleuse technicolor. Les différentes sections sont comme des captures d’écran parfaitement capturées: des décors de scène doux et idylliques, aux passages joyeux et dansants, à une variation d’un hymne traditionnel de Shaker, «Simple Gifts». Un morceau glorieux de musique classique printanière d’un compositeur remarquable.

4. Debussy: L’Apres-midi d’Une Faune

Le poème symphonique L’Apres-midi d’Une Faune s’inspire du poème éponyme de Stéphane Mallarmé. DebussyL’interprétation musicale du poème est une classe de maître dans le symbolisme musical: il peint l’image d’un faune qui caracole parmi les fleurs en herbe dans une prairie verte et luxuriante. La flûte, représentant la flûte du faune, bascule et plonge sur des cordes tourbillonnantes et baignées de soleil, une harpe magique et des houles de bois. Fermez les yeux et laissez Debussy construire cette scène fantastique et rustique autour de vous.

3. Vaughan Williams: l’alouette ascendante

Le style de composition de Vaughan Williams évoque sans cesse la pastorale, mais toujours avec une touche de sensibilité; d’une certaine manière, on a l’impression de rentrer à la maison. L’Alouette Ascendante résume parfaitement cette sensation. Composée pour violon solo et orchestre qui l’accompagne, la pièce est un favori incontournable dans les salles de concert du monde entier, et pour cause. Vaughan Williams fournit à la partie de violon solo des caractéristiques incomparables ressemblant à des oiseaux, des tweets et trilles reconnaissables, aux sauts irréguliers légers, au battement des ailes en vol. Infiniment sentimental, plein de soleil et de nostalgie joyeuse et l’un des meilleurs morceaux de musique classique pour le printemps.

2. Respighi: Pins de Rome

La finale de l’immense «trilogie romaine» de Respighi, Pines Of Rome, est une corne d’abondance de sons printaniers. Chaque mouvement est une description musicale étonnante de l’emplacement pittoresque de Rome. Le premier mouvement, ‘Pines Of The Villa Borghese’, présente des cordes flottantes et des cuivres galopants, évocateurs de l’excitation et des affaires du printemps. Respighi était un ornithologue passionné, et a même inclus le chant des oiseaux record dans le troisième mouvement “Pines Of The Janiculum”, accompagné d’arpèges de piano larges et réverbérants, donnant l’impression de grands espaces ouverts. L’ensemble est merveilleusement théâtral et un véritable frisson à écouter: des oiseaux, des catacombes aux légions romaines en marche.

1. Vivaldi: «Printemps» des Quatre Saisons

Vivaldi »s le célèbre concerto pour violon «Spring» de Les quatre saisons sans aucun doute en tête de la liste de nos meilleures musiques classiques pour le printemps. L’allégro d’ouverture emblématique présente des cordes flottantes et de caractère, instruites individuellement par le compositeur lui-même pour imiter les insectes bourdonnants, les chiens qui aboient et d’autres créatures de caractère au printemps. En effet, Vivaldi a été l’un des premiers pionniers de l’utilisation du récit en musique, chacune de ses quatre saisons étant publiée avec un poème. Depuis «Printemps»:

Le printemps est arrivé avec joie

Accueilli par les oiseaux avec des chants joyeux

Et les ruisseaux, au milieu de brises douces

Murmure doucement alors qu’ils coulent

Enregistrement recommandé

«Spring» de The Four Seasons de Vivaldi interprété par Janine Jansen

«Avec près de 100 versions différentes actuellement disponibles, vous auriez pensé que les maisons de disques, les solistes et le public en auraient assez des Quatre Saisons. Cette version, cependant, est différente avec l’orchestre réduit à des instruments simples et la partie solo incroyablement bien jouée par ce merveilleux jeune violoniste néerlandais. Le résultat est une performance piquante, vive et colorée d’une grande individualité et distinction. » – FM classique

Les Quatre Saisons de Vivaldi interprétées par Janine Jansen peuvent être achetées ici.