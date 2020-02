Bob Marley était l’un des grands auteurs-compositeurs romantiques – même s’il avait de plus grandes préoccupations en tête. Lorsqu’il a détourné son attention d’exprimer les frustrations du pauvre peuple jamaïcain avec lequel il a grandi et de répondre à ses préoccupations plus philosophiques et spirituelles, Marley a créé certaines des chansons d’amour les plus chaleureuses et les plus intimes de tous les temps. Passionnées et personnelles, les 20 meilleures chansons d’amour de Bob Marley continuent de parler de l’émotion la plus intemporelle.

Meilleures chansons d’amour de Bob Marley: 20 pistes pour satisfaire votre âme

20: «Est-ce cet amour»

Vous pariez que oui. Cet air à bascule constant a été un succès en 1978 avant de figurer sur Bob Marley & The Wailers ‘ Kaya album. Bob sent un battement et sait qu’il veut prendre soin de l’objet de ses affections et la traiter correctement. Ce sera une relation étroite et vous n’aurez pas besoin d’une couette épaisse pour vous réchauffer: il n’a qu’un lit simple.

19: «Satisfaire mon âme»

Une chanson à laquelle Bob est revenu à plusieurs reprises, “Satisfy My Soul” a finalement trouvé le public énorme qu’il méritait quand il est apparu sur Kaya et est devenu un single à l’été 1978.

18: «Éteignez vos lumières»

Une de ces chansons de Marley qui, comme ‘No Woman, No Cry’, contient des éléments de soul, de pop et même de country; bien qu’il n’y ait pas de rythme reggae explicite, il sonne toujours jamaïcain. Depuis 1977 Exode album, c’était une entrée sous-estimée dans le recueil de chansons de Marley jusqu’à ce que la magie du studio ajoute Lauren Hill à la piste pour livrer un remix à succès sympathique et émotif en 1999.

17: «Nice Time»

Bob Marley et le groupe vocal Wailers original se sont lancés seuls fin 1966, après avoir appris leur métier au légendaire label Studio One de la Jamaïque. Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer ont formé leur première maison de disques, Wail ’N Soul’ M, et ont sorti une série de disques fabuleux, mais seul un couple a eu un impact. Le plus gros était ‘Nice Time’, une chanson si populaire qu’elle est rarement épuisée. Marley et ses alliés ramènent le bon temps à une relation, offrant son cœur pour vous bercer de façon stable et vous donner de l’amour.

16: «Amour et affection»

Marley a dit un jour que «Love And Affection» était l’une des premières chansons qu’il a écrites où il pensait vraiment à sa construction et à la façon dont elle serait reçue. À l’époque, en 1965, The Wailers jouissait d’une série de succès jamaïcains, et cet air optimiste ska en nomme quelques-uns tout en livrant la complainte d’un homme qui est toujours la victime de l’amour, pas son bénéficiaire. Oui, le talent était là, même si tôt dans la carrière de Marley.

15: «Bébé, nous avons un rendez-vous (Rock It Baby)»

Au début de l’accord pivot des années 70 de Bob Marley & The Wailers avec Island Records, ils ont livré cette déclaration d’intention romantique à la lenteur – comme toujours, promettant de faire la bonne chose: oui, Bob arriverait à l’heure. Un single peu entendu qui s’est glissé sur le label subsidiaire de Island, Blue Mountain en 1973, et sur le propre Tuff Gong de Bob en Jamaïque sous le nom de “Rock It Babe”, la chanson a attiré plus d’attention sur le premier album de Island du groupe, Catch A Fire.

14: «Elle est partie»

L’amour peut être un jeu avec un perdant. Il est un peu ironique que Marley chantait «Ma femme est partie» tandis que sa femme, Rita, était à ses côtés pour chanter avec Les I-Threes sur l’album Kaya. Cette douce histoire d’une femme qui «a franchi la sortie» ne laisse aucun doute sur le fait que son chanteur est blessé, avertissant les enfants qu’ils pourraient le voir pleurer.

13: «Ça fait mal d’être seul»

Alors que nous parlons de perdre amoureux, cette belle ballade de 1965 de The Wailers est une introduction à la façon dont elle se sent rejetée. Le chanteur principal est Junior Braithwaite, mais la mélodie est pure Marley, qui chante en back-up. La guitare glorieuse est livrée par Ernest Ranglin, qui a coupé plusieurs superbes albums solo pour Island Records au fil des décennies. Si personne n’était sûr à l’époque que Bob était un grand écrivain, une seule écoute de cette jolie chanson aurait dissipé tout doute.

12: «J’attends toujours»

Une autre ballade de Bob, enregistrée pour la première fois en 1965, était vaguement basée sur les changements d’accords et l’attitude du succès soul contemporain de Billy Stewart “Sitting In The Park” et portant un titre utilisé à plusieurs reprises dans la musique noire avant et depuis. Delroy Wilson et Cornell Campbell ont tous deux connu des succès reggae avec des reprises de la chanson dans les années 70, mais l’original conserve toute son allure haletante et intime.

11: «Waiting In Vain»

Certaines choses ne changent jamais: Bob est revenu sur un sujet similaire à celui ci-dessus sur l’album Exodus de 1977, avec un hit fracassant qui exprime la peur d’être ridiculisé simplement parce qu’il aime quelqu’un.

10: «Satisfaire ma belle âme»

Un autre des disques de Satisfy My Soul de Bob, sans rapport avec le hit du même titre. Il a été enregistré en 1972 en tant que partenaire le plus terrestre du spirituel «Satisfy My Soul Jah Jah» des Wailers, qui utilisait la même piste d’accompagnement et la même mélodie. Les harmonies fabuleuses de Bunny Wailer et Peter Tosh garantissent que cela présente un amour profond, lent et émouvant.

9: «Cry To Me»

Célèbre depuis 1976 Vibration Rastaman, mais enregistré pour la première fois une décennie plus tôt par The Wailers dans un style doo-wop. Vous pouvez entendre ses origines dans les choeurs des I-Threes, qui réitèrent les paroles de la chanson. Une chanson simple qui offre une épaule à un partenaire en détresse: c’est l’amour.

8: «Night Shift»

Bob a soigneusement laissé cette composition de Rastaman Vibration ouverte à l’interprétation. Ses premières lignes viennent tout droit de l’Ancien Testament. Les paroles expliquent que parfois vous devez faire des choses que vous n’aimez pas pour atteindre un objectif, ce qui se rapporte à l’expérience de Bob en tant qu’ouvrier d’usine de nuit à Wilmington, Delaware, au milieu des années 60. Sa mère, Cedella, obtient une mention – elle était avec lui à l’époque. Mais il y a aussi des notes d’amour nocturne. Bob était fan de James Brown, qui déclarait sur scène, “Si c’est toute la nuit, ça va”, affirmant sa volonté de faire un changement supplémentaire pour les fans – et les amoureux.

7: «Autonome»

Bob n’a pas enregistré beaucoup de chansons d’amour pendant le passage des Wailers au début des années 70 avec le producteur Lee Perry, mais ‘Stand Alone’, une chanson sur un homme hanté par une relation qui tourne au vinaigre, est un joyau vers lequel il aurait dû se tourner à nouveau.

6: «J’ai mal à l’intérieur»

Bien que “ I’m Hurting Inside ” n’ait pas trouvé un public de masse avant que Island ne le place dans la glorieuse collection Songs Of Freedom, cette histoire de douleur amoureuse était depuis longtemps un favori pour les fans hardcore de Marley, qui reconnaissaient quelque chose du peuple jamaïcain plus large souffrance dans ses lamentations mineures. Enregistré pour la première fois vers 1968, il touche toujours les cœurs aujourd’hui.

5: «Mellow Mood»

Bob a de l’amour, un amour doux, ma chérie, et veut que vous le ressentiez comme une humeur douce le frappe, motivée par la musique, tout comme dans son plus célèbre «Trenchtown Rock». Promettant de frapper alors que le fer est chaud, vous ne pouvez pas le confondre avec autre chose qu’une demande d’amour physique… urgente!

4: «Kinky Reggae»

Alors que nous sommes sur le sujet de la luxure, le «Kinky Reggae» de 1973 a trouvé Bob tenté par les délices amoureux douteux de «un quartier pervers de la ville», avant d’y penser mieux. Dévoilée sur Catch A Fire en 1973, une superbe interprétation a été enregistrée au Lyceum de Londres en juillet 1975 mais n’a pas été accompagnée des pressages originaux de la percée de Bob. Vivre! album, bien qu’il ait atteint des oreilles reconnaissantes en tant que face B de «No Woman, No Cry».

3: «Stir It Up»

La ballade romantique de Bob avec des métaphores audacieuses (“Je vais pousser le bois puis je brûle votre feu”) a commencé à chatouiller les fantaisies en 1967 quand il l’a coupé pour sa propre maison de disques. Johnny Nash l’a couvert en 1972 et l’a porté à une plus grande attention, puis Bob l’a récupéré sur Catch A Fire et l’album live Babylon By Bus. Il, euh, l’a toujours mieux géré que les autres…

2: «Le soleil brille»

On ne sait pas vraiment à quoi Marley faisait référence dans une chanson également connue sous le nom de “ To The Rescue ”, mais sa vibration lente et profonde, et son insistance qu’il sera là quand vous en aurez besoin, font de “ Sun Is Shining ” l’un des Les chansons les plus résonnantes de Bob Marley.

1: «Pourriez-vous être aimé»

Nous terminons notre saga reggae romantique avec Bob dans son plus «uptown» sur cette chanson dancefloor des années 80 Soulèvement. C’est peut-être lisse, mais il y a toujours un message ici, avec Bob insistant sur le fait que vous devez rechercher l’amour et la bonté, peu importe le nombre de détournements et de catastrophes que la vie vous lance.

