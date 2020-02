Meilleures chansons d’amour de jazz: une liste de lecture romantique essentielle

De Ella Fitzgerald et Billie Holiday à Stan Getz et Roy Hargrove, les meilleures chansons d’amour jazz sont des expressions intemporelles des sentiments les plus profonds que les êtres humains puissent ressentir.

La musique populaire sous toutes ses formes a été dominée par des chansons sur l’amour et les mystérieuses affaires du cœur humain, bien qu’elles se présentent sous diverses formes: certaines comme des déclarations d’affection éternelle, d’autres comme des reflets mélancoliques d’un amour perdu ou non récompensé. Et il y a même ceux qui sont des accusations de vengeance d’un amour lésé, ou des histoires d’amour qui ont mal tourné. Le jazz a eu sa juste part de tout ce qui précède, mais les meilleures chansons de jazz sont souvent douloureusement romantiques, avec des mélodies qui captent l’essence joyeuse de ce que l’on ressent à aimer et à être aimé.

Dans cet esprit, nous avons décidé de vous séduire avec une sélection sublime de certaines des meilleures chansons de jazz inspirées des flèches de Cupidon.

Écoutez la liste de lecture des meilleures chansons d’amour jazz sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 10 meilleures chansons d’amour jazz.

Meilleures chansons d’amour jazz: 10 morceaux essentiels

Ella Fitzgerald: «Faisons-le»

“Les oiseaux le font / Les abeilles le font / Même les puces éduquées le font / Faisons-le / Tombons amoureux.” Ella Fitzgerald a donc chanté à ce sujet, sa sublime lecture d’une chanson de Cole Porter remplie de jeux de mots et de doubles sens pleins d’esprit. Il a été écrit dès 1928 pour une comédie musicale appelée Paris, et a été couvert par une foule de musiciens, allant de Bing Crosby et Dinah Washington à Alanis Morrisette et Joan Jett avec Paul Westerberg. Cependant, peu la chantaient mieux que la première dame du jazz.

Billie Holiday: «L’amour est là pour rester»

Aucune chanteuse ne pouvait transmettre une émotion aussi sincèrement que Lady Day, qui s’est appuyée sur sa propre expérience des affaires du cœur pour l’informer de la douce interprétation de cette chanson de George et Ira Gershwin. Ben Webster peut être entendu sur le sax ténor sur cette performance, qui a été enregistrée en 1957, juste deux ans avant la mort prématurée de Holiday à l’âge de 44 ans. Tony Bennett et Diana Krall fait revivre la chanson sur leur album en duos 2018, L’amour est là pour resteret d’autres versions notables proviennent de Dinah Washington et Ella Fitzgerald.

Michael Brecker: «La proximité de vous»

Originaire de Cheltenham, en Pennsylvanie, ce maestro de saxophone ténor a été rédigé dans la voix distinctive du troubadour folk James Taylor pour orner sa version transpercée de 2001 d’un morceau de Hoagy Carmichael et Ned Washington qui a été un succès pour Glen Miller en 1940. Accompagner Brecker et Taylor sont du jazz luminaires Herbie Hancock, Charlie Haden et Pat Metheny.

Anita O’Day: ‘Angel Eyes’

Cette chanteuse de Kansas City était une chanteuse unique en son genre qui pouvait chanter les mots d’un ticket de caisse et donner un son suprêmement émouvant. Ici, baignée de cordes succulentes et de harpes tourbillonnantes, elle est en mode chanson à la torche alors qu’elle décrit l’effet hypnotique des yeux d’un ex-amoureux. Écrit par Matt Dennis et Earl Brent en 1946, cette ballade lugubre a inspiré de nombreux interprètes au fil des ans, notamment Frank Sinatra et Piquer.

Roy Hargrove: «Un temps pour l’amour»

La trompette brunie de Hargrove, avec son phrasé nuancé, est aussi convaincante et expressive que la voix humaine dans cette ballade nocturne écrite par Johnny Mandel et Paul Francis Webster. Hargrove n’a pas besoin de mots pour transmettre les sentiments romantiques de la chanson, et la présence d’un accompagnement orchestral luxuriant ajoute une lueur plus profonde à sa performance.

Oscar Peterson: «Mon seul et unique amour»

Duke Ellington a salué ce chatouilleur d’ivoire né au Canada comme le «Maharajah du clavier», et sa maîtrise du piano est immédiatement apparente dans son rendu virtuose de 1964 d’une chanson populaire de Guy Wood et Robert Mellin. Beaucoup de chanteurs – de Sinatra à Rod Stewart – ont couvert la chanson, mais Peterson montre que vous n’avez pas besoin d’être un chanteur pour exprimer la véritable essence romantique de la chanson.

Lester Young: «Je ne peux pas vous donner autre chose que de l’amour»

Peterson réapparaît (avec son trio) accompagnant le légendaire saxophoniste ténor Lester Young sur son interprétation haletante mais alléchante de cet enregistrement de 1952 de la célèbre chanson de Jimmy McHugh et Dorothy Fields qui a été lancée par la chanteuse Adelaide Hall en 1928.

Ben Webster: «Quand je tombe amoureux»

Bien qu’il ait un ton masculin grand et respirant et qu’il puisse faire grogner et grogner, le saxophoniste ténor de Kansas City, Ben Webster, s’est révélé un interprète sensible des ballades lentes. Ceci est une chanson d’amour fortement associée à Nat King Cole – qui l’a enregistré en 1956 et a eu un hit n ° 2 au Royaume-Uni un an plus tard – mais la prise de Webster, avec un accompagnement minimaliste, est mémorable, mettant en évidence son approche émouvante du jazz.

Blossom Dearie: «Toi pour moi»

Un pianiste et chanteur new-yorkais dont la voix était distinctement vaporeuse et délicate, Blossom Dearie (son vrai nom) a montré un côté séduisant dans cette lecture animée d’un air écrit par Bob Haymes qui utilise une métaphore de la pêche pour décrire l’attraction mutuelle. Avec Herb Ellis à la guitare et Ray Brown à la basse, il est tiré de son premier LP éponyme de 1957 pour Verve Records.

Stan Getz et Gary Burton: ‘Little Girl Blue’ (Quiet Now: Body And Soul)

Le saxophoniste Getz et le vibraphoniste Burton unissent leurs forces sur leur douce version en duo d’une chanson de Rodgers et Hart que le chanteur Nina simone s’est fait sienne en 1958. Rien dans le jazz n’est aussi séduisant que Getz jouant dans un mode romantique et tendre, tissant des phrases soyeuses qui font chanter le cœur. Burton est l’accompagnateur parfait, fournissant des accords doux et chatoyants sous les effusions aériennes de Getz. L’amour n’a jamais été aussi bon.

