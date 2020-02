Meilleures chansons d’amour de Motown: 20 chansons essentielles pour les âmes sœurs

Comme l’a probablement écrit Shakespeare, si la musique est la nourriture de l’amour, jouez à Motown. Que ce soit la Saint-Valentin, une occasion spéciale, une soirée entre filles ou juste quelque chose pour vous rendre heureux au jour le jour, les chansons d’amour émouvantes proposées par Motown vous mettront dans une ambiance romantique. Si vous souffrez de chagrin, manquez de votre bébé, essayez de vous rapprocher de quelqu’un, rattrapez le temps perdu, rêvez de l’inatteignable, excusez-vous de vos défauts ou réprimandez votre gars pour le leur, Motown a un air adapté l’humeur. Alors, versez-vous quelque chose de gentil, mettez vos pieds (peut-être sur les genoux de ce gars que vous avez toujours imaginé) et laissez les meilleures chansons d’amour de Motown vous émouvoir. Très bientôt, vous utiliserez peut-être ces pieds pour danser aussi

Écoutez les meilleures chansons d’amour de Motown sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons d’amour de Motown.

20: Les Velvelettes: ‘Needle In A Haystack’

Carolyn Gill, chanteuse des Velvelettes, apprend que trouver Mr Right est une tâche difficile: beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Le R&B fessé de la musique est irrésistible, mais ne négligeons pas l’éclat du groupe alors qu’ils explorent la gamme de groupe de filles astuces et tics. Croyable, magnifiquement conçu et un avertissement horrible, “Needle In A Haystack” est plus tranchant qu’un clou.

19: The Supremes: «Vous ne pouvez pas vous dépêcher d’amour»

Velvelettes, vous vous trompez, comptez The Supremes. En matière d’amour, la patience est la clé. Diane, La performance vivante de Florence et Mary suggère une douleur au milieu de la patience. Facilement l’une des meilleures chansons d’amour de Motown, ‘You Can’t Hurry Love’ a placé les filles Supreme au sommet du palmarès américain à la fin de l’été 66.

18: Mary Wells: «My Guy»

Smokey Robinson composé ce joyau adorant pour Mary Wells, la star solo originale de Motown. Vous l’avez entendu si souvent – mais rejouez-le pour réaliser à nouveau combien il est fabuleux, et imaginez que c’est le printemps de 64 et que vous l’entendez pour la première fois…

17: The Temptations: ‘My Girl’

S’il doit y avoir une chanson-réponse, conservez-la en interne. Avec l’aimable autorisation d’une autre composition de Smokey, Les tentations a eu du soleil un jour de décembre 1964. Nous aussi, quand cela joue.

16: Jermaine Jackson: «Soyons sérieux»

On ne peut nier Michael son dû royal, mais le prince Jermaine a également des compétences, y compris la coupe d’une des chansons d’amour les plus amusantes des années 80 dans ‘Let’s Get Serious’. Si vous vous demandiez pourquoi Jermaine / Jermain était le nom de tant de footballeurs à la fin des années 90 / début des années 00, c’est parce que leurs parents s’y mettaient!

15: Marvin Gaye & Kim Weston: «Ça en prend deux»

Motown fait équipe Marvin Gaye avec une série de chanteuses pour susciter l’action amoureuse (musicale). Kim Weston était le deuxième (après Mary Wells), et “It Takes Two” était leur deuxième rendez-vous le 45. Comme c’est souvent le cas avec les meilleurs duos hommes-femmes, “It Takes Two” a été écrit par une équipe similaire, William Stevenson et Sylvia Moy. L’une des meilleures chansons d’amour Motown enregistrées par la paire, si Marv n’avait pas atteint des sommets encore plus grands avec Tammi Terrell, ce duo serait plus loué.

14: The Supremes: «Tu me gardes accroché»

Parfois, l’amour va mal. Cet air a été couvert de rock par Vanilla Fudge, de reggae par Ken Boothe et de soul sudiste par Wilson Pickett. Mais qui l’a fait mieux que The Supremes?

13: Gladys Knight & The Pips: «Tout le monde a besoin d’amour»

Le premier single de Gladys à Motown était un danseur d’assaut, mais floppé. Une seconde similaire ne s’est pas beaucoup mieux passée. Donc, pour son troisième, le producteur Norman Whitfield a écrit une chanson plus adaptée à l’approche subtile et digne qui allait devenir la marque de fabrique de Gladys. “Everybody Needs Love” est devenu un classique de la soul et a été un tube américain de bonne taille en 1967.

12: The Temptations: ‘Just My Imagination (Running Away With Me)’

L’amour n’est pas toujours réciproque. La femme qu’Eddie Kendricks (le chanteur des Tempts) désire ne l’a même pas remarqué. Gérée différemment, cette fixation pourrait être effrayante. Mais ici, son adoration est absolue et pure.

11: Diana Ross: «Love Hangover»

L’une des clés de voûte de la carrière solo de Mme Ross et la preuve que Motown pourrait évoquer des classiques du disco aux proportions épiques. Génial et atmosphérique, ce n ° 1 américain n’était pas seulement l’une des meilleures chansons d’amour de Motown, c’était l’un des meilleurs disques de 1976.

10: Les Isley Brothers: «Je suppose que je t’aimerai toujours»

Ce morceau de danse sophistiqué mais encore charnu déclare un amour infini – qui dure à peu près aussi longtemps que la brillante carrière des Isley Brothers – et est livré avec une assurance et une âme absolues.

9: Les miracles: «Vous avez vraiment eu une prise sur moi»

Premiers hitmakers fiables pour Motown, Les miracles a déclenché cette histoire de désir doux-amer en 1962. Smokey Robinson n’aimait pas le sujet de sa chanson – mais l’aimait toujours. Les Beatles, Rod Stewart et Cyndi Lauper étaient parmi les dizaines qui ont rendu hommage avec des versions de couverture.

8: Diana Ross & The Supremes: «Un jour, nous serons ensemble»

Le dernier single de Diana Ross & The Supremes était le dernier n ° 1 américain des années 60 et a suggéré qu’ils seraient de retour – finalement. Ironiquement, Ross était le seul Suprême sur le disque; le producteur Johnny Bristol a livré les choeurs masculins et le refrain était des légendes cachées de Motown, The Andantes. Le disque fonctionne parfaitement comme un message de résignation vaincu par l’espoir: pour l’instant, la romance est impossible, mais le destin de l’amour ne peut pas être nié pour toujours.

7: Marvin Gaye: «Amant distant»

Avec des échos de ballades aux flambeaux et de doo-wop, cette chanson de désir déchirante était palpitante sur l’album de Marvin de 1973, Commençons – et encore plus passionné par le Marvin Gaye Live de l’année suivante.

6: Jackson 5: «Je veux que tu reviennes»

Les sensations juvéniles, face à un Michael urgent et presque désespéré, semblent avoir tout juste perdu l’amour pour la première fois – et sont choquées par la douleur que cela peut être. Émerveillez-vous devant l’innocence sans limites et éternellement mignonne qu’elle affiche.

5: Stevie Wonder: «J’ai été fait pour l’aimer»

Stevie Wonder venait de fêter ses 17 ans quand “I Was Made To Love Her” a frappé le n ° 2 américain en 1967. Il n’était plus appelé “Little”; ici, il était exubérant et jeune, mais assez vieux pour être pris au pied de la lettre en tant qu’homme amoureux. Dans une parole qu’il a co-écrite, Stevie chante les hauts et les bas d’une relation mais aussi la permanence du véritable amour. Les graines de la Stevie réfléchie des années 70 sont là, et ce n’est qu’un tout bien, droit et édifiant qui prend facilement sa place parmi les meilleures chansons d’amour de Motown.

4: Quatre sommets: «Tendez la main, je serai là»

Pas tant interprété que construit, ce miracle musical de 1966 ressemble à deux chansons puissantes soudées ensemble pour créer un tout bien plus grand que ses parties. Tu ferais mieux de croire que la promesse rugissante de Levi Stubbs qu’il sera là au moment même où tu as besoin de lui, parce que c’est la vérité pleine d’âme, d’accord?

3: Les tentations: «Ce n’est pas trop fier de mendier»

Tandis que Quatre hauts demandé à être votre gars, The Temptations étaient prêts à plaider sur cette fabuleuse chanson de Norman Whitfield / Eddie Holland. Jamais un mendiant n’a manifesté un tel attrait.

2: Jackson 5: «Je serai là»

La preuve que les enfants peuvent susciter des aigus passionnés convaincants (enfin, nous nous souvenons tous de notre premier coup de cœur, n’est-ce pas?). Une déclaration émouvante et optimiste d’attachement éternel: ahhh, c’est le jeune rêve de l’amour résumé en quelques minutes de joie.

1: Marvin Gaye & Tammi Terrell: «Ain’t No Mountain High Enough»

Penned par Ashford & Simpson et livré par le plus grand duo de chant masculin-féminin des années 60, c’est l’ultime âme symphonique record, réalisé par une paire condamnée à des adieux prématurés tragiques, quoique très différents. En tête de notre liste des meilleures chansons d’amour de Motown, cette portion de bonheur romantique à couper le souffle, à couper le souffle, devrait être sur la liste de lecture de tous les amoureux.

