Meilleures chansons d’amour hip-hop: 25 titres pour les années 808 et les âmes sœurs

L’amour a été un singulier moteur de la musique populaire pendant des siècles, résultant de tout, des chansons de torche R&B à ballades de puissance. Mais qu’en est-il du hip-hop? Alors que la musique rap a souvent eu une relation litigieuse avec ceux qui souhaitent exprimer leur côté plus doux, certaines des meilleures chansons d’amour hip-hop sont devenues des succès énormes. Ces 25 meilleures chansons d’amour hip-hop prouveront pourquoi.

808s and Soulmates: les 25 meilleures chansons d’amour hip-hop

25: 2Pac: «Can U Get Away» (1995)

Au milieu de toute sa posture de «Thug Life» et sa réputation difficile, 2Pac était capable de fournir une coupe plus tendre sur son Moi contre le monde album. Échantillonnant Maze et les «Happy Feelings» de Frankie Beverly, Pac essaie de convaincre son intérêt romantique de quitter une relation abusive. Alors que 2Pac était sensible, il n’a jamais été sentimental.

24: Mos Def: «Ms Fat Booty» (1999)

Yasiin Bey (ou l’artiste anciennement connu sous le nom de Mos Def) a fait sensation à la fin du millénaire avec son contenu lyrique introspectif, tout comme le hip-hop tombait dans le mercantilisme dominant. Cependant, Black On Both Sides de 1999 n’était pas entièrement composé de rap socialement responsable. Exemple concret: «Mme Fat Booty», qui raconte l’histoire simple du MC rencontrant une femme incroyablement séduisante nommée Sharice, la fréquentant pendant un certain temps, puis le cœur brisé après n’avoir plus jamais entendu parler d’elle. L’histoire de Mos Def se termine sur une note ambiguë: une de ses amies Sharice danse avec une autre femme dans un club de striptease.

23: MC Lyte: «Poor Georgie» (1991)

MC Lyte a la particularité d’être le première rappeuse solo féminine pour sortir un album. Par son troisième disque, la native d’East Flatbush était une institution hip-hop. Dans «Pauvre Georgie», Lyte raconte l’histoire de sortir avec un homme qu’elle sait la tromper, mais fermant les yeux tant qu’elle ne le voit pas. Puis son homme découvre qu’il a un cancer, conduit en état d’ébriété et rencontre une fin prématurée. Morale de l’histoire: “Si vous aimez quelqu’un, vous devriez le dire souvent / vous ne saurez jamais quand il sera couché dans un cercueil.”

22: Jay-Z: ‘Excuse Me Miss’ (avec Pharrell) (2002)

En enrôlant les voix de fausset de Pharrell pour le crochet et The Neptunes en production, ‘Excuse Me Miss’ a terminé Jay ZTransition du rappeur au magnat, alors qu’il enfile un costume Armani et vole dans des hélicoptères tout en gagnant et en mangeant l’objet de son affection. “C’est pour les adultes et les sexy”, rappe-t-il, avant de lever le refrain de “Take You Out”, du roi des grooves sensuels lui-même, Luther Vandross.

21: Method Man: «Je serai là pour toi» / «Tu es tout ce dont j’ai besoin pour m’en sortir» (avec Mary J Blige) (1995)

Method Man a bien fait avec son album de 1994, Tical (le premier de nombreux efforts en solo par des membres du Wu-Tang Clan après les débuts du groupe), mais il a fallu une touche féminine sur le remix de sa chanson “ All I Need ” pour le pousser dans les graphiques pop. Mary J Blige a été l’une des premières superstars du R&B avec des racines dans le hip-hop, ayant chanté sur des disques de Father MC, Grand Puba et Prince Markie Dee tout en incluant plusieurs fonctionnalités de rappeurs sur ses propres albums. La méthode et Mary étaient un ajustement naturel, à l’écoute des duos soul classiques de Marvin Gaye et Tammi Terrell, qui a enregistré la version originale de “You’s All I Need To Get By”, interpolée dans ce tube de 1995.

20: Puff Daddy ‘I’ll’ll Missing You’ (avec Faith Evans et 112) (1997)

Toutes les chansons d’amour hip-hop ne sont pas de la variété romantique. Le sonnet de Puff Daddy à son camarade tombé Notorious BIG, qui avait été assassiné à peine deux mois plus tôt, prend vie avec l’aide de la veuve de Biggie, Faith Evans, et des stars du R&B 112. S’appuyant fortement sur le couplet, le refrain et la structure de La policeSuccès de 1983 ‘Chaque bouffée que tu respires’ , le magnat du disque devenu artiste d’enregistrement Sean Combs a eu un énorme succès.

19: UTFO: «Ya Cold Wanna Be With Me» (1987)

Le groupe de hip-hop new-yorkais UTFO (Untouchable Force Organisation) a travaillé avec le groupe de Brooklyn devenu équipe de production Full Force pour plusieurs albums dans les années 80, dont Lethal (1987), qui présentait le morceau «Ya Cold Wanna Be With Me». Doctor Ice, Educated Rapper et Kangol Kid tentent de naviguer dans leur nouvelle renommée, se demandant ouvertement si les femmes veulent être avec elles pour leur statut ou par amour véritable. La chanson culmine avec la strophe suivante: “Tout le monde sait que je voulais que tu embrasses / Hey girl, voici un endroit que tu as manqué.”

18: Raekwon: ‘Ice Cream’ (avec Ghostface Killah, Method Man et Cappadonna) (1995)

À la suite du succès du premier album du Wu-Tang Clan, il y a eu un déluge de disques solo par les membres du groupe, dans le cadre du plan directeur du producteur RZA pour son équipe. Bien que techniquement un effort solo, l’album de 1995 de Raekwon, Only Built 4 Cuban Linx…, est rempli à ras bord d’apparitions invitées, et «Ice Cream» ne fait pas exception. Avec leurs coéquipiers Ghostface Killah et Method Man, ainsi que les débuts de l’enregistrement de l’affilié Wu-Tang Cappadonna, les MC de Staten Island séduisent les femmes en les comparant aux saveurs de crème glacée. Une idée si folle, elle a peut-être fonctionné.

17: Gang Starr: ‘Lovesick’ (1990)

Le duo de greffes de Brooklyn Gang Starr, composé d’un MC de Boston nommé Guru et du producteur de Houston DJ Premier, a constitué une combinaison gagnante de la fin des années 80 au début des années 00. De leur deuxième album, Entrez dans l’arène, “Lovesick” a Guru déplorer la jalousie et les sentiments de négligence de son autre significatif.

16: Fat Boys: ‘Don’t You Dog Me’ (1984)

En 1983, les adolescents de East New York, Prince Markie Dee, Kool Rock Ski et Buff Love, étaient l’un des deux plus grands groupes hip-hop du monde (l’autre étant Run-DMC) et leur premier album – produit par la légende du hip-hop Kurtis Blow – est devenu médaille d’or en mai 1985. «Don’t You Dog Me» est de «l’ère de la boîte à rythmes» du hip-hop, avant échantillonnage est devenu le modus operandi, et présente le prince Markie Dee implorant son intérêt amoureux actuel de ne pas le jouer pour son argent, comme son ex l’a fait. Fat Boys illumine l’écran dans le film de 1985 Krush Groove, où ils synchronisent les lèvres de cette chanson au lycée après avoir été expulsés des cours de sciences.

15: Spoonie Gee: «Love Rap» (avec The Treacherous Three) (1980)

S’il y a un parrain de chansons d’amour hip-hop, c’est Spoonie Gee – avec l’aide de The Treacherous Three, qui apparaît dans l’intro de «Love Rap». En 1980, le hip-hop en était encore à ses balbutiements, Spoonie Gee ayant sorti l’un des premiers singles du genre, «Spoonin’ Rap », l’année précédente. En tant que phénomène live, le hip-hop n’avait pas de chansons avec des vers et des refrains discernables, ou même des thèmes cohérents, et ‘Love Rap’ en est le reflet. Le Harlem MC rime pendant près de six minutes consécutives sur son histoire d’amour avec des tambours et des congas en direct fournis par Pumpkin et Pooche Costello, respectivement. Prenez votre ustensile de choix et creusez.

14: Biz Markie: «Just A Friend» (1989)

Le Diabolical Biz Markie, qui est passé du beatboxing pour MC Shan et Roxanne Shante à être un artiste de renom au sein du collectif Juice Crew, a construit cette ballade en interpolant le chœur de la chanson de Freddie Scott de 1968 “ (You) Got What I Need ” à la batterie. extrait de “Sortez de ma vie, femme” de Lee Dorsey. Le chant si mauvais-si-bon de Biz, entrecoupé d’histoires sur la découverte des amis masculins de ses intérêts amoureux, était plus que “juste un ami”, s’est avéré être une combinaison contagieuse. Le deuxième album de Markie, The Biz Never Sleeps, est devenu médaille d’or et le single ‘Just A Friend’ est devenu platine, atteignant le 9e rang du Billboard Hot 100. Cold Chillin ’Records a eu un succès majeur.

13: MC Shan: ‘Left Me Lonely’ (avec TJ Swan) (1987)

Inspirée par le travail de production de Larry Smith sur “One Love” de Whodini, la productrice Marley Marl a conçu cette ballade avec son ami de longue date, le claviériste Andre Booth. Leur voisin de Queensbridge, MC Shan, rap à propos du chagrin, et le crooner hip-hop original TJ Swan chante le crochet. Shan et Swan se sont rapidement retrouvés à ouvrir des spectacles pour des groupes de R&B beaucoup plus établis en 1987, les faisant sauter de la scène.

12: The Roots: ‘You Got Me’ (avec Erykah Badu et Eve) (1999)

Sur un rythme classique de Scott Storch, Les racines a livré l’une des meilleures chansons d’amour hip-hop avec ‘You Got Me’ de leur album qui change de carrière Les choses s’effondrent. Mettant en vedette Erykah Badu sur le crochet et son collègue Philly MC Eve dans un couplet invité, Black Thought a appliqué son lyrisme magistral à une histoire d’amour savoureuse.

11: A Tribe Called Quest: ‘Bonita Applebum’ (1990)

Q-Tip tombe la tête pour une femme avec un sablier extrême (38-24-37, pour être exact). Avec un peu de chance, l’intérêt est mutuel – bien que nous ne le découvrions jamais. Il est prêt à l’embrasser “là où certains frères ne le feront pas” et, si nécessaire, il a des “prophylactiques folles”. A Tribe Called Quest, qui devenait rapidement l’un des groupes hip-hop les plus aimés de tous les temps, a grandi à quelques pâtés de maisons de LL Cool J à Saint Albans, Queens. Ça devait être quelque chose dans l’eau.

10: Whodini: «One Love» (1986)

Avant que le hip-hop ne fasse son entrée dans le courant dominant, le Whodini de Brooklyn était l’un des premiers groupes à avoir remporté l’or et le platine. Contrairement à leurs homologues Queens en cuir, Run-DMC, Jalil, Ecstasy et Grandmaster Dee avaient une ambiance féminine. Tiré de leur troisième album, Back In Black, ‘One Love’ est une leçon pour ne pas prendre l’un de ses proches pour acquis. Il a ensuite formé la base de Nas‘1994 chanson du même nom.

9: Eric B & Rakim: ‘Mahogany’ (1990)

Le Dieu MC Rakim Allah n’est généralement pas le premier nom qui vient à l’esprit en ce qui concerne les chansons d’amour hip-hop, mais il en avait quelques-unes dans la manche de sa veste Dapper Dan. De Eric B & RakimTroisième album de Laissez le rythme frapper, «Mahogany» raconte l’histoire du rappeur rencontrant une fille avant une représentation à New York, massant son cerveau avec ses connaissances intimes, secouant le micro, puis rentrant chez elle avec elle. Simple, aucune torsion de l’intrigue.

8: Beastie Boys: ‘Netty’s Girl’ (1992)

À l’origine une face B pour Beastie Boys‘1992 single’ Pass The Mic ‘, de Vérifiez votre tête, «Netty’s Girl» est une réplique du tube d’Eddie Holman de 1969, «Hey There Lonely Girl». Dans le clip vidéo hilarant sans budget, Mike D chante dans un horrible falsetto sur une fille alors qu’il conduisait seul sur un pédalo dans le lac Echo Park de Los Angeles. Le «Netty» en question, est un restaurant défunt du quartier où le MC a repéré son béguin. Ironiquement, la femme de Mike était celle derrière la caméra vidéo.

7: Heavy D & The Boyz: ‘Nuttin’ But Love ’(1994)

S’il y a un MC qui se tient la tête et des épaules au-dessus du reste dans la catégorie des chansons d’amour hip-hop, c’est l’amant en surpoids lui-même, le Heavy D. de New York “ Nuttin ‘But Love’ ‘est l’une des nombreuses chansons hip hop à propos d’une femme profitant d’un homme pour un gain financier, mais, dans ce cas particulier, la réponse du Hevster est: “Je dois admettre, je creuse vraiment votre opération.” Le titre de la chanson lui-même est à double sens: il n’a pas d’argent… en fait, il n’a rien à offrir que l’amour.

6: The Pharcyde: ‘Passin’ Me By ’(1992)

Le centre-sud de Los Angeles au début des années 90 n’était pas tout à fait gats, gangstas et G-Funk. Le style de rap ludique du Pharcyde rappelle plus le collectif Native Tongues de la côte Est que tout autre Glaçon ou Dr. Dre faisaient à quelques kilomètres de là. ‘Passin’ Me By ’, de leur premier album, Bizarre Ride II le Pharcyde, a des MC Bootie Brown, SlimKid3, Imani et Fatlip qui adorent les femmes avec lesquelles elles n’ont aucune chance, y compris une institutrice avec un copain voyou au volant de Datsun. Pauvre Bootie Brown, il ne peut tout simplement pas faire une pause.

5: Pete Rock & CL Smooth: «Lots Of Lovin» »(1992)

Lorsqu’un DJ adolescent inconnu s’appelant Pete Rock a ajouté des rayures sur un disque de son cousin plus âgé Heavy D en 1989, peu de gens savaient qu’il serait un jour considéré comme l’un des plus grands producteurs de hip-hop de tous les temps. «Lots Of Lovin» »est tiré du premier album de Rock acclamé par la critique en 1992 et de son partenaire de rimes, CL Smooth. Un extrait de la couverture des joueurs de l’Ohio de Marvin Gaye ‘Que se passe-t-il’ forme le fondement musical de ce rap soyeux posé par le Smooth lui-même, avec des paroles fermement dans la catégorie lovey-dovey.

4: Slick Rick: ‘Teenage Love’ (1988)

Slick RickL’histoire d’une romance aigre entre deux adolescentes inséparables avait initialement été mise sur une piste de danse midtempo, mais en raison du succès de son collègue LL Cool J ‘I Need Love’ l’année précédente, «Teenage Love» a été retravaillé par Eric «Vietnam» Sadler et Hank Shocklee de The Bomb Squad, qui lui ont donné une qualité de ballade. Sur le plan lyrique, la chanson résume parfaitement la détérioration progressive d’une relation due au fait qu’une personne tombe amoureuse de l’autre.

3: The Roots: ‘Act Too (The Love Of My Life)’ (avec Common) (1999)

La suite de Commun‘I Used To Love HER’ contient des vers commerciaux de The Roots ’Black Thought avec Common, qui fait référence à sa querelle avec Ice Cube, et tire sur Puff Daddy (“ Her Daddy beat HER, eyes all Puff-ed ”). Le consensus entre Common et The Roots semble être que le hip-hop avait continué à perdre son chemin dans l’intervalle de cinq ans entre les deux chansons, mais qu’il reste “l’amour de ma vie”.

2: Commun: «Je l’aimais» (1994)

Alors que l’auditeur suit cette mini-saga sur les tribulations d’une fille dont le rappeur de Chicago Common (alors connu sous le nom de Common Sense) est amoureux, il devient évident que le personnage principal est en fait le hip-hop personnifié. Utilisant le backronym HER, qui signifie «Hip-Hop dans son essence est réelle», Common a attrapé le flap du rappeur Ice Cube de Los Angeles pour insinuer que la côte ouest a corrompu le genre, conduisant à une querelle qui a abouti à un certain nombre de pistes diss. des deux côtés. C’est presque comme s’ils se disputaient une femme.

1: LL Cool J: «J’ai besoin d’amour»

LL Cool J est dur comme l’enfer, ce qui fait que cette ballade de 1987 ressort comme un pouce endolori. C’est aussi ce qui a poussé le deuxième album du Queens MC, Bigger And Deffer, au-dessus de la marque du double platine alors qu’il n’avait que 19 ans. «I Need Love» est la chanson qui a lancé mille chansons d’amour hip-hop de qualité variable par mille. rappeurs au cours des prochaines années. Tout comme annoncé, Ladies Love Cool James livre.

